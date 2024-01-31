Ο Ιταλός υφυπουργός Οικονομικών Μαουρίτσιο Λέο, μιλώντας σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της βουλής της Ρώμης, δήλωσε ότι "η φοροδιαφυγή είναι ένας ογκόλιθος, κάτι σαν την τρομοκρατία" και ότι "σε μια χώρα στην οποία το όλο αυτό φαινόμενο αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, πρέπει όλοι να βοηθήσουν στην πάταξή του".

"Είναι βασικής σημασιας να συλλέξουμε νέα στοιχεία μέσω διαδικτύου, πρόκειται για σημαντικό βήμα προόδου", πρόσθεσε ο Λέο.

Η αναφορά του είναι, όπως εξηγεί ο Τύπος, σε στοιχεία που αφορούν το βιοτικό επίπεδο, τα οποία οι πολίτες δημοσιοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. "Ξεκινήσαμε ήδη διάλογο με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από μέρους της υπάρχει διάθεση για συνεργασία", εξήγησε ο Ιταλός υφυπουργός Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

