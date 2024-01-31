Η γαλλική κυβέρνηση έστειλε σήμερα τεθωρακισμένα οχήματα για να προστατεύσει μια αγορά τροφίμων στο Παρίσι, σε μια ένδειξη κλιμάκωσης της έντασης, την ώρα που οι αγρότες αποκλείουν αυτοκινητόδρομους στη Γαλλία και στο Βέλγιο και οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί αγρότες λένε πως ενώνουν κι εκείνοι τις δυνάμεις τους με το κίνημα των διαμαρτυριών, το οποίο πλήττει επίσης τη Γερμανία και στοχεύει να ασκήσει πιέσεις στις κυβερνήσεις, προκειμένου να χαλαρώσουν τους περιβαλλοντικούς κανόνες και να τους προστατεύσουν από τα αυξανόμενα κόστη και τις φθηνές εισαγωγές.

Με όλα τα βλέμματα στραμμένα στη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, που έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να περιοριστούν οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία και να χαλαρώσουν ορισμένοι «πράσινοι» κανόνες.

Ωστόσο, αυτό είναι απίθανο να θεωρηθεί αρκετό για να κατευνάσει την οργή των αγροτών, οι οποίοι λένε πως θα συνεχίσουν τους αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών εωσότου τα αιτήματά τους ικανοποιηθούν.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή προκύπτει από τη συσσώρευση κανόνων τους οποίους αρχικά αποδέχεσαι… εωσότου η κατάσταση γίνει υπερβολική», δήλωσε ο Αρνόντ Ρουσό, επικεφαλής της πανίσχυρης συνδικαλιστικής ένωσης της Γαλλίας FNSEA.

Αν και στο μεγαλύτερο μέρος τους οι κινητοποιήσεις μέχρι στιγμής είναι ειρηνικές, παρότι οι Γάλλοι αγρότες έχουν ρίξει υγρή κοπριά σε δημοτικά κτίρια και έχουν πυρπολήσει λάστιχα αυτοκινήτων, η αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη 18 ανθρώπων.

Οι συλληφθέντες οδηγούσαν τρακτέρ και επιχειρούσαν να αποκλείσουν την αγορά τροφίμων στο Ρουνζίς στο Παρίσι, ένα κομβικό σημείο για τους παραγωγούς στη Γαλλία και πέραν αυτής, σύμφωνα με μια πηγή από την αστυνομία. Προς το παρόν, η αστυνομία έχει αφήσει τους αγρότες να στήνουν μπλόκα σε αυτοκινητόδρομους χωρίς να επεμβαίνει.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν έχει προειδοποιήσει πως ενώ οι διαμαρτυρίες των αγροτών στους αυτοκινητοδρόμους θα γίνουν ανεκτές, η αστυνομία δεν θα επιτρέψει στους αγρότες να αποκλείσουν αεροδρόμια ή την αγορά του Ρουνζίς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνολικά υπάρχουν περίπου 100 μπλόκα.

«Το τέλος του πολιτισμού»

Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV μετέδωσε πλάνα από περιοχή κοντά στον ποταμό Λίγηρα, όπου η αστυνομία σταματά τρακτέρ αποτρέποντάς τα να προσεγγίσουν το Παρίσι. Επιπλέον, έδειξε εικόνες με τρακτέρ να αποχωρούν από τους δρόμους και να πηγαίνουν μέσα από χωράφια ώστε να παρακάμψουν τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αγρότες καταγγέλλουν πως δεν αποζημιώνονται επαρκώς, τους «πνίγουν» οι φόροι και οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και βρίσκονται αντιμέτωποι με αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό.

«Εάν η κατάσταση συνεχιστεί έτσι, το τέλος του αγροτικού τομέα θα σημάνει το τέλος του πολιτισμού», δήλωσε ο 28χρονος αγρότης από το Βέλγιο Αντελάν Ντέσμεστ, επιρρίπτοντας ευθύνες στους υπερβολικούς κανονισμούς και στη γραφειοκρατία.

Στο Βέλγιο, οι αγρότες απέκλεισαν την πρόσβαση σε δρόμους προς το λιμάνι Ζεεμπρούγκε για δεύτερη ημέρα. Ένας διοργανωτής των κινητοποιήσεων, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό του όνομα, Μπρούνο, είπε πως περισσότερα από 100 τρακτέρ συμμετέχουν στον αποκλεισμό.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του λιμανιού της Αμβέρσας είπε πως αγρότες έχουν επίσης ξεκινήσει να εμποδίζουν φορτηγά από το να αποχωρούν και να εισέρχονται στο λιμάνι της Αμβέρσας, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης.

Μπλόκο έχει επιπλέον στηθεί σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο στο Βέλγιο.

Στην Ιταλία, αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία με εκατοντάδες τρακτέρ σε εισόδους και εξόδους αυτοκινητόδρομων κοντά στο Μιλάνο, στην Τοσκάνη και σε άλλες περιοχές τις τελευταίες ημέρες.

Η αγροτική ένωση Coldiretti είπε πως περισσότερα από 1000 μέλη της θα ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχουν σε μια διαδήλωση που έχει προγραμματιστεί για αύριο έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

