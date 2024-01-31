O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφτεί την Τουρκία στις 12 Φεβρουαρίου για να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ένας Τούρκος αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.

Επίσης ο Τούρκος πρόεδρος θα επισκεφθεί την Αίγυπτο στις 14 Φεβρουαρίου, μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο Τούρκους αξιωματούχους. Θα είναι η πρώτη του επίσκεψη στην Αίγυπτο από το 2013.

Στη συνάντηση μεταξύ του Ερντογάν και του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι αναμένεται να συζητηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία τους επειδή η επίσκεψη δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η ενίσχυση του εμπορίου και ο καθορισμός των ορίων θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι επίσης στην ατζέντα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Σημαντικό βήμα για την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων έγινε πέρυσι τον Ιούλιο, όταν τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών ανακοίνωσαν ότι οι διπλωματικές σχέσεις αναβαθμίστηκαν και πάλι στο επίπεδο του πρεσβευτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

