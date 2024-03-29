Ο πάπας Φραγκίσκος δεν χοροστατεί τελικά στην τελετή της «Οδού του Μαρτυρίου» που ξεκίνησε νωρίτερα στο Κολοσσαίο. Πρόκειται για αλλαγή προγράμματος της τελευταίας στιγμής, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα το πρωί από το Βατικανό διέρρεε ότι ο ποντίφικας θα ήταν παρών. Ο 'Αγιος Πατέρας των Καθολικών παρακολουθεί όλη την τελετή από το μοναστήρι της Αγίας Μάρθας στο Βατικανό, όπου διαμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από σύσταση των γιατρών προκειμένου ο πάπας να μπορέσει να αναπαυθεί και αύριο να χοροστατήσει στη λειτουργία της Ανάστασης και την Κυριακή, σε εκείνη του Πάσχα των Καθολικών.

Ο πάπας Φραγκίσκος, τελευταία, παρουσίασε συμπτώματα βρογχίτιδας ενώ έχει και χρόνιο πρόβλημα στο βάδισμα λόγω πόνου στα γόνατα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

