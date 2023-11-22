«Σχέδιο Δράσης» για στενότερη διμερή συνεργασία στους τομείς μεταξύ άλλων της οικονομίας, της τεχνολογίας, της ενέργειας και του πολιτισμού, υπέγραψαν νωρίτερα απόψε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, στο πλαίσιο των διακυβερνητικών διαβουλεύσεων των δύο χωρών που πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο, για πρώτη φορά από το 2016.

Αναφερόμενος στην επικείμενη απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς, ο κ. Σολτς έκανε λόγο για «καλά νέα» και ευχαρίστησε τις κυβερνήσεις των χωρών που ενεπλάκησαν στην προσπάθεια. Επανέλαβε τη γερμανική θέση υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου, καθώς και τη θέση του Βερολίνου υπέρ της λύσης δυο κρατών στη περιοχή.

Σχετικά με τη συμμετοχή του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην σύνοδο της Ομάδας των 20 (G20), οι δυο ηγέτες συμφώνησαν ότι «ήταν κάτι εύκολο», καθώς επρόκειτο για διαδικτυακή «συνάντηση» των ηγετών. Δόθηκε ωστόσο η ευκαιρία, τόνισαν ο κ. Σολτς και η κυρία Μελόνι, «να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά με σαφήνεια» τις απόψεις μας. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει παρά να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ουκρανία», αν ενδιαφέρεται για την ειρήνη, είπε χαρακτηριστικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία, μαζί με τον καγκελάριο, επανέλαβε τη δέσμευση για στήριξη της Ουκρανίας.

Ερωτώμενοι σχετικά με τη συζήτηση για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας, οι δύο ηγέτες παραδέχθηκαν ότι έχουν διαφορετικές απόψεις, έκαναν ωστόσο λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και εξέφρασαν την ελπίδα τους για καλό αποτέλεσμα «σύνθεσης» όλων των απόψεων.

«Η λύση δεν υπάρχει ακόμη, αλλά είναι κοντά», σημείωσε ο Όλαφ Σολτς, ο οποίος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται εντατικά προκειμένου να κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν το σχέδιο προϋπολογισμού, μετά την «τρύπα» 60 δισεκατομμυρίων ευρώ που προκλήθηκε από την απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου κατά της χρήσης για το Ταμείο Κλίματος κονδυλίων που προορίζονταν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Ο κ. Σολτς επισήμανε ότι τώρα εξετάζονται οι επιπτώσεις της απόφασης στα δημοσιονομικά, απέφυγε ωστόσο να απαντήσει εάν ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί ήδη εντός του τρέχοντος έτους.

Ερωτώμενη η Τζόρτζια Μελόνι αν θεωρεί τον Γερμανό καγκελάριο αξιόπιστο εταίρο μετά από το πρόβλημα με τον γερμανικό προϋπολογισμό, τόνισε ότι δεν επιθυμεί να αναμιγνύεται σε εσωτερικά θέματα άλλων χωρών, αλλά διαβεβαίωσε ότι εκτιμά τόσο προσωπικά τον καγκελάριο όσο και τη Γερμανία ως αξιόπιστους εταίρους.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ο καγκελάριος Σολτς και η πρωθυπουργός Μελόνι τόνισαν την ανάγκη ευρωπαϊκών λύσεων και συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης. Ειδικά για τις χώρες της Αφρικής, η Ιταλίδα πολιτικός επισήμανε ότι απαιτείται ισότιμη σχέση και μια συνολική πολιτική από την πλευρά της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

