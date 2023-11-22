Το πρόσωπο μιας αρχαίας αιγυπτιακής μούμιας με ασυνήθιστα μεγάλο εγκέφαλο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά μετά από 2.300 χρόνια, καθώς επιστήμονες πέτυχαν την ανακατασκευή του προσώπου.

Η μούμια ανήκει σε αγόρι της αρχαίας αιγυπτιακής ελίτ και πέθανε πριν από 2.300 χρόνια σε ηλικία 14 ετών.

Ο Μινίρδις ήταν γόνος ιερής οικογένειας και, πριν από το θάνατό του, ορίστηκε να κληρονομήσει τη δουλειά του πατέρα του, Ινάρου, ιερέα του Αιγύπτιου θεού της γονιμότητας, Μιν.

Όμως πέθανε γύρω στα 14 και τα μουμιοποιημένα λείψανά του ενταφιάστηκαν στο νεκροταφείο Akhmim, στην Άνω Αίγυπτο, όπου βρέθηκαν το 1925.

Οι επιστήμονες που προσπαθούν να ξαναφτιάξουν το πρόσωπό του διέγνωσαν ότι ο έφηβος πέθανε από μια σπάνια ιατρική πάθηση.

Ο Cicero Moraes, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, λέει ότι ο Μινίρδις είχε μεγαλεγκεφαλία, μία διαταραχή που χαρακτηρίζεται από έναν ασυνήθιστα μεγάλο εγκέφαλο.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι «κάτι με ενόχλησε σχετικά με τη δομή και, όταν μελετούσαμε τις τιμές του όγκου του κρανίου, εντυπωσιαστήκαμε από το μέγεθός του. Παρατήρησα ότι το φέρετρο φαίνεται να είναι για ένα άτομο μεγαλύτερο από τη μούμια, αλλά ακόμα κι έτσι, το κεφάλι καταλαμβάνει σχεδόν όλο το μήκος του».

«Ως εκ τούτου, η μάσκα του θανάτου είχε περιστραφεί, διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό να κλείσει το φέρετρο. Ένα κρανίο μπορεί να θεωρηθεί μεγαλεγκεφαλικό εάν η περιφέρεια του κεφαλιού είναι πάνω από 2,5 τυπικές αποκλίσεις για την ηλικία και το φύλο του ατόμου. Σε αυτήν την περίπτωση, η περιφέρεια κεφαλιού και ο όγκος του εγκεφάλου είναι τρεις τυπικές αποκλίσεις παραπάνω».

Το παρουσιαστικό του Μινίρδι ξαναχτίστηκε χρησιμοποιώντας ένα ψηφιοποιημένο μοντέλο του κρανίου του, στο οποίο προστέθηκε μαλακός ιστός, με τη διαδικασία να λαμβάνει υπόψη δεδομένα από ζωντανούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ηλικιακής ομάδας.

Ο Moraes, Βραζιλιάνος ειδικός στα γραφικά, είπε ότι «είναι ένα νεανικό και αθώο πρόσωπο. Τα μάτια πριν από χιλιάδες χρόνια παρατηρούν τους ανθρώπους του παρόντος που αναζητούν απαντήσεις για το παρελθόν τους».

Τα ονόματα της μούμιας και του πατέρα του είναι γνωστά λόγω μιας επιγραφής στο φέρετρο και οι επιστήμονες θεωρούν η ζωή του ήταν γεμάτη υλική και πνευματική αφθονία, αφού ο πατέρας του ήταν μέρος της θρησκευτικής ελίτ.

Παρά τη διάγνωσή του, ωστόσο, η αιτία του θανάτου του παραμένει μυστηριώδης αν και η μεγαλοεγκεφαλία μπορεί να είναι καλοήθης, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει αναπτυξιακές καθυστερήσεις, διανοητική αναπηρία, επιληπτικές κρίσεις και ακόμη και παράλυση.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.