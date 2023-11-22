Λογαριασμός
Μεγάλη έκρηξη στους Καταρράκτες του Νιαγάρα - 2 νεκροί και 1 τραυματίας - Δείτε βίντεο

Η έκρηξη προκλήθηκε από απρόσεκτο οδηγό, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές - Το FBI ερεύνησε το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας - Έκλεισαν οι τέσσερις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά 

Η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, η οποία συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Καναδά, πιθανότατα προκλήθηκε από έναν απρόσεκτο οδηγό, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Reuters.

Το FBI εξέτασε σοβαρά το ενεδεχόμενο ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης και για τον λόγο αυτόν εκκενώθηκαν τα κυβερνητικά κτίρια και έκλεισαν τα συνοριακά περάσματα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά..

Ένας εκπρόσωπος του δημάρχου της περιοχής είπε ότι η Ρέινμποου Μπριτζ θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας και ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση. 

Πλάνα από το σημείο δείχνουν καπνό και ζημιές στον σταθμό ελέγχου από τον οποίο περνούν οι οδηγοί όταν εισέρχονται στις ΗΠΑ, τουλάχιστον ένα όχημα της πυροσβεστικής και πολλά περιπολικά. Το τοπικό κανάλι WKBW TV μετέδωσε ότι είναι πιθανόν να συνέβη κάποια έκρηξη.

Άλλο τοπικό κανάλι, το WIVB, μετέδωσε ότι έχουν κλείσει και οι τέσσερις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά στη δυτική Νέα Υόρκη, αλλά το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή.

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «ενημερώθηκε για το συμβάν» και παρακολουθεί την κατάσταση. «Οι πολιτειακές υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου, έτοιμες να παράσχουν βοήθεια», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη μεθοριακή διάβαση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, ανέφερε ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε επίσης ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» το επεισόδιο αυτό, ωστόσο είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να πει αν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ντομινίκ Λεμπλάν είπε ότι ενισχύθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα και ότι σύντομα θα μιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας.

