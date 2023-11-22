Η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, η οποία συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Καναδά, πιθανότατα προκλήθηκε από έναν απρόσεκτο οδηγό, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Reuters.

BREAKING: Security camera footage of the explosion at Rainbow Bridge US-Canada border crossing. pic.twitter.com/EJsFDQBVtY November 22, 2023

Το FBI εξέτασε σοβαρά το ενεδεχόμενο ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης και για τον λόγο αυτόν εκκενώθηκαν τα κυβερνητικά κτίρια και έκλεισαν τα συνοριακά περάσματα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά..

Ooh. Explosion at Rainbow Bridge on the USA/Canada border. pic.twitter.com/UIHlvh9zz7 — Katie Purkiss (@KatiePurkiss) November 22, 2023

Ένας εκπρόσωπος του δημάρχου της περιοχής είπε ότι η Ρέινμποου Μπριτζ θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας και ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση.

#BREAKING Car explosion on USA side of the Rainbow bridge that connects US and Canada in Niagara Falls.



It is unclear if it's a terrorist act at this time. pic.twitter.com/K1hCXhj9W7 — FAST NEWS BREAK (@FastNewsBreak) November 22, 2023

Πλάνα από το σημείο δείχνουν καπνό και ζημιές στον σταθμό ελέγχου από τον οποίο περνούν οι οδηγοί όταν εισέρχονται στις ΗΠΑ, τουλάχιστον ένα όχημα της πυροσβεστικής και πολλά περιπολικά. Το τοπικό κανάλι WKBW TV μετέδωσε ότι είναι πιθανόν να συνέβη κάποια έκρηξη.

Άλλο τοπικό κανάλι, το WIVB, μετέδωσε ότι έχουν κλείσει και οι τέσσερις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά στη δυτική Νέα Υόρκη, αλλά το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή.

HAPPENING NOW 🚨 Large explosion reported at the Rainbow Bridge in Niagara Falls at the Canada US Border#Canada #USA pic.twitter.com/4mb425QcpT — Melissa 🇨🇦 (@MelissaLMRogers) November 22, 2023

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «ενημερώθηκε για το συμβάν» και παρακολουθεί την κατάσταση. «Οι πολιτειακές υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου, έτοιμες να παράσχουν βοήθεια», πρόσθεσε.

I’ve been briefed on the incident on the Rainbow Bridge in Niagara Falls and we are closely monitoring the situation. State agencies are on site and ready to assist. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 22, 2023

Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη μεθοριακή διάβαση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, ανέφερε ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε επίσης ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» το επεισόδιο αυτό, ωστόσο είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να πει αν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ντομινίκ Λεμπλάν είπε ότι ενισχύθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα και ότι σύντομα θα μιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας.

Stills from security camera show car crashing into checkpoint at the U.S.-Canadian border. Conflicting reports on what happened. pic.twitter.com/90LFrtTPSr — BNO News (@BNONews) November 22, 2023

