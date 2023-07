Στο έλεος των καιρικών φαινομένων η Ιταλία: Επτά οι νεκροί από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες - Εικόνες χάους

Στο έλεος των καιρικών φαινομένων βρίσκεται η Ιταλία. Επτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους το τελευταίο 48ωρο από τις πυρκαγιές στον ιταλικό νότο και τις καταιγίδες οι οποίες συνεχίζονται στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Στη Σικελία, εξαιτίας των πυρκαγιών έχασαν την ζωή τους τρεις ηλικιωμένοι. Οι πυροσβέστες βρήκαν δυο απανθρακωμένες σορούς σε σπίτι κοντά στο αεροδρόμιο του Παλέρμο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα θύματα φέρονται να ήταν 77 και 75 ετών.

Μια γυναίκα 88 ετών, με αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα, δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο, εξαιτίας της πυρκαγιάς, και πέθανε σε περιφερειακή συνοικία του Παλέρμο, στο Σαν Μαρτίνο Ντέλε Σκάλε.

#Incendiboschivi in #Puglia. A Marina di San Cataldo (LE) in fiamme una pineta e delle abitazioni (video); a Vieste (FG) in corso evacuazioni di strutture alberghiere minacciate dalle fiamme. Su entrambi gli interventi #vigilidelfuoco in azione con mezzi aerei [#26luglio 20:00] pic.twitter.com/aGOyPO4jYe