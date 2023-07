Jaws: Προσοχή ο (αξιαγάπητος) σκύλος του Μπάιντεν.... δαγκώνει - Πώς εξηγείται η συμπεριφορά του

Jaws... Σε μπελάδες έβαλε τον Λευκό Οίκο ένα κουτάβι, αφού το ένα από τα γερμανικά λυκόσκυλα του προεδρικού ζεύγους αποδείχτηκε… δαγκανιάρικο, σε σημείο που να χρειαστεί επανεκπαίδευση για να μάθει να συμπεριφέρεται κόσμια.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ εγκαταστάθηκαν στον Λευκό Οίκο μαζί με τα δυο λυκόσκυλά τους, τον Τσαμπ (Πρωταθλητής) και τον Μέιτζορ (Ταγματάρχης). Μετά τον θάνατο του Τσαμπ, τους έκλεψε την καρδιά ο νεαρός, δυναμικός Κομάντερ (Διοικητής). Δόθηκε μάλιστα στη δημοσιότητα και ένα βίντεο στο οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ έπαιζε με τον Κομάντερ ή τον οδηγούσε, κρατώντας τον από το λουρί, εντός της προεδρικής κατοικίας, λέγοντάς του «Έλα, φιλαράκο».

It hasn’t taken long for Commander to find his way around the White House. pic.twitter.com/zuCv188EHh