Δύο νεκροί από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κάτω Ιταλία - Δωρικός ναός απειλήθηκε από τις φλόγες στη Σικελία - Φωτό

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στην Κάτω Ιταλία.

Ένας ηλικιωμένος ενενήντα οκτώ ετών βρέθηκε νεκρός στην αγροικία του, η οποία είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες, σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Ρέτζιο Καλάμπρια. Στη Σαρδηνία, ένας πενηνταπεντάχρονος εποχικός εργαζόμενος της περιφέρειας, ο οποίος πήρε μέρος στις προσπάθειες κατάσβεσης πυρκαγιάς, έχασε την ζωή του από ανακοπή. Η θερμοκρασία, στο νησί, άγγιξε τους 48 βαθμούς.

Στην Σικελία οι πυροσβέστες εκκένωσαν μέρος του νοσοκομείου Τσερβέλο, στην πόλη του Παλέρμο. Οι φλόγες έχουν φτάσει σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από τις κλίνες των ασθενών. Φλέγεται, και μέρος του νεκροταφείου Σάντα Μαρία Ντελ Τζεζού, πάντα στην πρωτεύουσα της Σικελίας.

Οι φλόγες έφτασαν μάλιστα πολύ κοντά στον δωρικό ναό του αρχαιολογικού πάρκου της Σετζέστα (την αρχαία Έγεστα) στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού.

Η φωτιά κατέστρεψε το κατάστημα που πουλά αναμνηστικά είδη, καθώς και την καφετέρια του αρχαιολογικού πάρκου.

The Doric Temple at Segesta last night. Makes you want to cry.

