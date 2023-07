Ο Μπάιντεν τίμησε τη μνήμη 14χρονου Αφροαμερικανού που λιντσαρίστηκε το 1955 - Αυτή είναι η ιστορία του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τίμησε σήμερα Τρίτη τον Έμετ Τιλ, τον έφηβο Αφροαμερικανό η δολοφονία του οποίου, το 1955, ενίσχυσε το κίνημα των Πολιτικών Δικαιωμάτων, αλλά και τη μητέρα του, με ένα εθνικό μνημείο που εκτείνεται σε δύο Πολιτείες και τρεις τοποθεσίες και μια έκκληση στους Αμερικανούς να μάθουν την ιστορία της πατρίδας τους.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν, μαζί με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις υπέγραψε μια διακήρυξη για την ίδρυση του Εθνικού Μνημείου Emmett Till και Mamie Till-Mobley στο Ιλινόις και στο Μισισιπί.

Ο 14χρονος Έμετ Τιλ από το Σικάγο είχε πάει για επίσκεψη σε συγγενείς του στο Μισισίπι. Στις 28 Αυγούστου 1955 ξυλοκοπήθηκε, πυροβολήθηκε και ακρωτηριάστηκε στην πόλη Μάνεϊ του Μισισίπι, τέσσερις ημέρες αφότου μια 21χρονη λευκή υποστήριξε ότι της είχε σφυρίξει. Η σορός του πετάχτηκε σε ένα ποτάμι.

Η άγρια δολοφονία του έφερε στο προσκήνιο το κίνημα των Πολιτικών Δικαιωμάτων αφού η μητέρα του, η Μάμι Τιλ-Μπράντλεϊ, οργάνωσε την κηδεία του με ανοιχτό το φέρετρο και μια φωτογραφία του παραμορφωμένου πτώματος δημοσιεύτηκε σε μέσα ενημέρωσης των Αφροαμερικανών.

Το εθνικό μνημείο καλύπτει συνολικά μια έκταση 23 στρεμμάτων και αποτελεί μια νέα προσπάθεια του προέδρου να προβληθεί η αιματηρή, ρατσιστική ιστορία της χώρας, την ίδια ώρα που σε κάποιες Πολιτείες οι Ρεπουμπλικάνοι βάζουν όρια στο πώς και τι θα διδάσκεται στα σχολεία.

«Το σκοτάδι και η άρνηση της πραγματικότητας μπορούν να κρύψουν πολλά, αλλά δεν διαγράφουν τίποτα» είπε ο Μπάιντεν στους προσκεκλημένους του στο Ίντιαν Τρίτι Ρουμ, δίπλα στον Λευκό Οίκο, προτού να υπογράψει τη διακήρυξή του. «Δεν μπορούμε απλώς να επιλέγουμε τι θέλουμε να ξέρουμε», πρόσθεσε.

