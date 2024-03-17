Φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτο που η Γάζα αντιμετωπίζει λιμό - Χρειάζονται 500 φορτηγά την ημέρα

Κατά την υπογραφή της ευρωαιγυπτιακής συμφωνίας η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι οι συζητήσεις αυτές γίνονται σε περίοδο κρίσης. «Είμαστε όλοι εξαιρετικά ανήσυχοι για τον πόλεμο στη Γάζα και την εκτυλισσόμενη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση. Η Γάζα αντιμετωπίζει λιμό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι κρίσιμο να επιτευχθεί μια συμφωνία για μια εκεχειρία γρήγορα, τώρα, που θα απελευθερώσει τους ομήρους και θα επιτρέψει σε περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα», είπε, καλώντας τον Πρόεδρο της Αιγύπτου να μεσολαβήσει για μια κατάπαυση του πυρός.



Η πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε την ανησυχία της ΕΕ για τους κινδύνους που θα είχε μια πλήρους κλίμακας επίθεση στη Ράφα για τον ευάλωτο άμαχο πληθυσμό. «Αυτό πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος», τόνισε, ενώ ευχαρίστησε την Αίγυπτο για τις προσπάθειές της να διασφαλίσει ότι οι ανθρωπιστικές προμήθειες μπορούν να φτάσουν στη Γάζα.



«Η ΕΕ κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να παράσχει την τόσο αναγκαία βοήθεια. Σήμερα η Γάζα χρειάζεται 500 φορτηγά την ημέρα - ή το αντίστοιχο από ξηρά, αεροπορική και θαλάσσια. Μόνο φέτος, η ΕΕ θα παράσχει 275 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Έχουμε παραδώσει πάνω από 1.800 τόνους της βοήθειας. Συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού προς την Αίγυπτο και διασφαλίζουμε ότι αυτή η βοήθεια μπορεί να φτάσει στη Γάζα μέσω όλων των πιθανών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου διαδρόμου που άνοιξε πρόσφατα στην Κύπρο», επισήμανε η πρόεδρος της Επιτροπής.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

