Ευρωπαϊκή καταδίκη για τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη

Ένας ένας οι ευρωπαίοι καταδίκασαν την ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουκρανία.

«Εκφράζω την σαφέστερη δυνατή καταδίκη μου, για την επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα στην Οδησσό, κατά την συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη» υπογράμμισε, σε γραπτή της δήλωση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Η πολλοστή αυτή ρωσική πράξη εκφοβισμού δεν θα παράξει κανένα αποτέλεσμα και δεν θα αποδυναμώσει την ουκρανική αντίσταση, στο πλευρό της οποίας τάσσονται η Ιταλία και η κυβέρνησή της, χωρίς καμία οπισθοχώρηση», πρόσθεσε η Μελόνι.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Κανείς δεν πτοείται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας»

Νωρίτερα, και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε την επίθεση στην Οδησσό: «Καταδικάζω έντονα την αποτρόπαια επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Κυριάκου Μητσοτάκη» αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπογραμμίζει ότι «κανείς δεν πτοείται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας - σίγουρα ούτε οι δύο ηγέτες στο έδαφος ούτε ο γενναίος λαός της Ουκρανίας».

«Περισσότερο από ποτέ, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας» καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I strongly condemn the vile attack on Odesa by Russia during @ZelenskyyUa and @kmitsotakis's visit.



No one is intimidated by this new attempt at terror - certainly not the two leaders on the ground nor the brave people of Ukraine.



More than ever, we stand by Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2024

Σαρλ Μισέλ: Σημάδι της δειλής τακτικής της Ρωσίας

«Η επίθεση στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι άλλο ένα σημάδι της δειλής τακτικής της Ρωσίας στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας» έγραψε με τη σειρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σημειώνει ότι «αυτό είναι κατακριτέο και για τις τακτικές του Κρεμλίνου».

«Η πλήρης υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία και τον γενναίο λαό της δεν θα αμφιταλαντευτεί» καταλήγει ο Σαρλ Μισέλ.

The attack on #Odesa during President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis visit is another sign of Russia’s cowardly tactics in its war of aggression against Ukraine.



This is reprehensible and below even the Kremlin’s playbook.



The EU’s full support to Ukraine and its brave people… — Charles Michel (@CharlesMichel) March 6, 2024

Τζεντιλόνι: «Ντροπή»



O Επίτροπος Οικονομίας εξέφρασε την έντονη καταδίκη του για την ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Έντονη καταδίκη για την ρωσική επίθεση στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού, εκφράζει με ανάρτησή του στο «Χ», o Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι.

Αναρτώντας βίντεο κατά τη διάρκεια μνημόσυνης τελετής για τα θύματα πρόσφατης ρωσικής επίθεσης στην πόλη της Οδησσού, στην οποία συμμετείχαν ο Β. Ζελένσκι και ο Έλληνας πρωθυπουργός, μαζί με την ελληνική αποστολή, ο Π. Τζεντιλόνι έγραψε τα εξής: «Τα ρωσικά drones στην Οδησσό κατά της αυτοκινητοπομπής του Ουκρανού Προέδρου, Ζελένσκι και του Έλληνα πρωθυπουργού, Μητσοτάκη.

Βρέθηκαν μαζί εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων μιας άλλης ρωσικής επίθεσης. Ντροπή!»

I droni russi a #Odessa contro il corteo delle auto di #Zelensky e del premier greco #Mitsotakis. Erano insieme per commemorare le vittime di un altro attacco russo. Vergogna! pic.twitter.com/DJVkGERGiq — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) March 6, 2024

