Μεξικό: Τρεις νεκροί και δύο αγνοούμενοι μετά τη συντριβή ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού ανακοίνωσε σήμερα τη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Panther στην πολιτεία Μιτσοακάν, εξαιτίας της οποίας τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν και αγνοείται η τύχη άλλων δύο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δυστύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά την απονήωση από πολεμικό πλοίο, περίπου 200 ναυτικά μίλια (370 χλμ) νοτιοδυτικά του λιμανιού Λάσαρο Κάρδενας.

Τρεις εκ των συνολικά οκτώ επιβαινόντων εντοπίστηκαν ζωντανοί. Δύο άνδρες και μια γυναίκα σκοτώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

