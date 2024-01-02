Εκρήξεις συντάραξαν ξανά το Κίεβο, όπου συντρίμμια ρωσικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν έπεσαν σε διάφορες συνοικίες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, τον Βιτάλι Κλίτσκο.

Η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας του Κιέβου ανακοίνωσε παράλληλα μέσω Telegram ότι ενεργοποιήθηκε εκ νέου η αντιαεροπορική άμυνα για να αντιμετωπίσει πυραυλική επίθεση.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι αρχές ανακοίνωναν ρωσική επιδρομή με drones. Σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους, στάλθηκαν να πλήξουν την ουκρανική πρωτεύουσα 35 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία όπως διαβεβαίωσαν καταρρίφθηκαν όλα ανεξαιρέτως.

Ωστόσο ταυτόχρονα, η πολεμική αεροπορία προειδοποίησε πως απογειώθηκαν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά και κήρυξε συναγερμό πρακτικά σε όλη τη χώρα.

Αναφέρθηκε σε «απειλή εκτοξεύσεων πυραύλων κρουζ από αεροσκάφη Tu-95MS», τουλάχιστον 16 από τα οποία «βρίσκονται στους αιθέρες».

Πέρα από τις απογειώσεις για τις οποίες έκανε λόγο από ρωσικές αεροπορικές βάσεις στην Αλένια (βορειοδυτικά) και Ένγκελς (νοτιοδυτικά), αναφέρθηκε επίσης σε άλλα στρατηγικά βομβαρδιστικά Τουπόλεφ που απογειώθηκαν από τη ρωσική βάση Τσαϊκόβκα, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν επίσης λόγο περί εξόδων Τουπόλεφ Tu-95, αεροσκαφών σχεδιασμένων τη σοβιετική εποχή, την Παρασκευή. Εκείνη την ημέρα, η Μόσχα εξαπέλυσε σειρά συνδυασμένων πληγμάτων σε ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

Χθες Δευτέρα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε πως θα «εντατικοποιηθούν» τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, σε αντίποινα για τον άνευ προηγουμένου βομβαρδισμό της πόλης Μπιέλγκοροντ το Σάββατο με 25 νεκρούς, ανάμεσά τους πέντε παιδιά.

Οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν επίσης σε σειρά πληγμάτων καθώς ξημέρωνε η Πρωτοχρονιά, με το Κίεβο να κάνει λόγο για αριθμό «ρεκόρ» ρωσικών drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

