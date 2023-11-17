Πυραυλικά πλήγματα του Ισραήλ στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Συρία

Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν αποτέλεσμα να προκληθούν «υλικές ζημιές» στα περίχωρα της Δαμασκού, μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Περί τις 02:25 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση από την κατεύθυνση του κατεχόμενου υψιπέδου του Γκολάν, στοχοποιώντας θέσεις στα περίχωρα της Δαμασκού», μετέδωσε το πρακτορείο επικαλούμενο πηγή του στον συριακό στρατό.

Η πηγή δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους στόχους της επιδρομής, πάντως ανέφερε ότι τα πλήγματα προκάλεσαν «υλικές ζημιές». Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε κάποιους από τους πυραύλους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, οι πύραυλοι είχαν στόχο εγκαταστάσεις του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Στάλθηκαν ασθενοφόρα στις περιοχές που επλήγησαν, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Ο στρατός του Ισραήλ αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Με φόντο τον πόλεμο με τη Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στη Συρία. Τον περασμένο μήνα, πλήγματά του έθεσαν εκτός λειτουργίας τα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού.

Την 8η Νοεμβρίου, επλήγησαν θέσεις της Χεζμπολάχ, συμμάχου τόσο της Δαμασκού όσο και της Χαμάς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μέλη της οργάνωσης, προσκείμενης στο Ιράν, κοντά στη Δαμασκό, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη συριακή επικράτεια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη χώρα αυτή το 2011.

Η αεροπορία του βάζει πάνω απ’ όλα στο στόχαστρο οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν όπως και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχους της Δαμασκού και ορκισμένους εχθρούς του Ισραήλ, ενίοτε όμως και θέσεις του συριακού στρατού.

Τα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού έχουν βομβαρδιστεί επανειλημμένα.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει τα πλήγματα που εξαπολύει στη Συρία δημόσια, πάντως διαμηνύει πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να στήσει προγεφύρωμα ή να επεκτείνει τα ερείσματά του προ των πυλών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

