Για κίνδυνο μόνιμης σύγκρουσης κάνει λόγο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του για την επίθεση που φέρεται να έκανε το Ισραήλ σε ιρανικό έδαφος.



«Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σύγκρουση» σημειώνεται στην ανακοίνωση της Άγκυρας σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ



«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις υπάρχει κίνδυνος, η ένταση που ξεκίνησε με την επίθεση του Ισραήλ στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, να μετατραπεί σε μόνιμη σύγκρουση.

»Παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα.

»Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σύγκρουση.

»Προτεραιότητα της διεθνούς κοινότητας πρέπει να είναι να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα και να εγκαθιδρυθεί μόνιμη ειρήνη στην περιοχή μας με την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους».

Πηγή: skai.gr

