Mε το διπλό κύμα εκρήξεων στον Λίβανο να σηματοδοτεί άμεσο κίνδυνο περιφερειακού πολέμου, ερωτήματα εγείρονται για το κατά πόσο οι ΗΠΑ είχαν αντιληφθεί ή όχι τι επρόκειτο να συμβεί.

Καθώς οι νέες αυτές επιθέσεις αποτελούν ένα ακόμη αγκάθι στις ήδη τεταμένες σχέσεις Αμερικής και Ισραήλ που διέπονται πια από ξεκάθαρη έλλειψη εμπιστοσύνης, η Ουάσιγκτον υπογραμμίζει κατηγορηματικά που δε γνώριζε τίποτα καθώς καμία ένδειξη για το τι επρόκειτο να συμβεί δεν υπέπεσε στην προσοχή των μυστικών υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στις ΗΠΑ, Μιχάλης Ιγνατίου, ενδεικτικό του παραπάνω εξάλλου αποτελεί πως παρά την τακτικότατη επικοινωνία τόσο του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Ιωάβ Γκάλαντ με τον Αμερικανό ομόλογο του Λόιντ Όστιν, όσο και των επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών, ο Γκάλαντ ενημέρωσε τον Όστιν λίγα λεπτά πριν την εκδήλωση της πρώτης επίθεσης.

Στην επικοινωνία τους έκανε λόγο για μια επιχείρηση μέσα στο Λίβανο η οποία και πρόκειται να ξεκινήσει εντός ολίγης ώρας.

Ο Λόιντ φέρεται να ρώτησε επίμονα για το είδος της επιχείρησης με τον Ισραηλινό ομόλογό του να αρνείται να συνεχίσει την συνομιλία.

Όσον αφορά για τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν, γνωστοποιήθηκε πως ενημερώθηκε για τα γεγονότα κατά την διάρκεια της πτήσης του.

Όσον αφορά το εάν η Αμερική σκοπεύει να πραγματοποιήσει παρέμβαση στο περιθώριο των εξελίξεων, κάτι τέτοιο δεν εκτιμάται ως πιθανό με τους αξιωματούχους της χώρας να υπογραμμίζουν πως ανησυχούν για «την επόμενη ημέρα».

Σε κάθε περίπτωση, στο περιθώριο της κλιμάκωσης στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, μεταδίδει το Axios επικαλούμενο δυο Ισραηλινούς αξιωματούχους οι οποίοι ενημερώθηκαν για το θέμα, αναβάλλει την προγραμματισμένη -για την επόμενη εβδομάδα- επίσκεψή του στο Ισραήλ.

