Ερευνητές στην Ταϊβάν πραγματοποίησαν εφόδους σήμερα σε τέσσερις τοποθεσίες, στο πλαίσιο μιας εισαγγελικής έρευνας με επίκεντρο την προέλευση των παγιδευμένων βομβητών της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η έκρηξη των οποίων είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν εκατοντάδες άλλοι στον Λίβανο.

Το μυστήριο παραμένει σχετικά με την προέλευση και την κατασκευή των βομβητών, που φέρουν το σήμα της ταϊβανέζικης εταιρείας Gold Apollo. Η εταιρεία αυτή αρνήθηκε ότι είναι η κατασκευάστρια, πετώντας την μπάλα στον εταίρο της από την Ουγγαρία, την εταιρεία BAC, η οποία με τη σειρά της διέψευσε την όποια διασύνδεση.

Επικαλούμενη Αμερικανούς και άλλων εθνικοτήτων αξιωματούχους, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, η εφημερίδα New York Times έγραψε αυτήν την εβδομάδα ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες απέσπασαν βομβητές που είχαν κατασκευαστεί από την ταϊβανέζικη εταιρεία πριν από την άφιξή τους στον Λίβανο και εισήγαγαν σε αυτούς εκρηκτική ύλη.

Όμως, η Gold Apollo διέψευσε τις πληροφορίες βάσει των οποίων τους κατασκεύασε η ίδια και πώλησε τους βομβητές στη Χεζμπολάχ.

«Δεν είναι προϊόντα μας (…) από την αρχή έως το τέλος», δήλωσε χθες ο διευθυντής της εταιρείας Χσου Τσινγκ-κουάνγκ, σε δημοσιογράφους στην Ταϊπέι.

Η εισαγγελία της Ταϊβάν ανακοίνωσε την έναρξη μιας έρευνας για την προέλευση των βομβητών.

«Ζητήσαμε από την υπηρεσία εθνικής ασφαλείας του Γραφείου Ερευνών να πάρει κατάθεση από δύο μάρτυρες και να πραγματοποιήσει έρευνες σε τέσσερις τοποθεσίες», έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο του εισαγγελέα στην Ταϊπέι, χωρίς να κατονομάσει τους χώρους στους οποίους έγιναν οι έρευνες ούτε τα πρόσωπα που ανακρίθηκαν.

«Συνεργάστηκαν παρέχοντας τα σχετικά έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες», συμπλήρωσε.

Ο Χσου επισκέφθηκε σήμερα την έδρα της Gold Apollo στην Ταϊπέι συνοδεία ερευνητών.

«Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έρευνας, δεν μπορώ να σχολιάσω», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

