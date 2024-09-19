Η κοινή εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα στην αμφίρροπη Πολιτεία της Πενσιλβάνιας ματαιώθηκε, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση των σχεδίων του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου προέδρου.

Ο Τραμπ και ο Ντούντα σχεδίαζαν να παραβρεθούν στα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου σε έναν Πολωνοαμερικανικό Καθολικό ναό, στη βόρεια Φιλαδέλφεια, την Κυριακή. Αυτή θα ήταν μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ξένος ηγέτης εμφανίζεται στο πλευρό υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Δεν είναι σαφές για ποιον λόγο ματαιώθηκε η συνάντηση και αν πρόκειται να συναντηθούν κάποια άλλη στιγμή, κάπου αλλού.

Οι ψηφοφόροι που κατάγονται από την ανατολική Ευρώπη έχουν γίνει περιζήτητοι τις τελευταίες εβδομάδες της κούρσας για τον Λευκό Οίκο μεταξύ του Τραμπ και της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις. Η Πενσιλβάνια φιλοξενεί αρκετά μεγάλες κοινότητες Ουκρανοαμερικανών και Πολωνοαμερικανών. Καθώς η Πολιτεία αυτή είναι από τις πιο αμφίρροπες, οι ψήφοι αυτών των κοινοτήτων θα μπορούσαν να καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Η Χάρις λέει ότι ο Τραμπ δεν θα αντιταχθεί στην επιθετικότητα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν κερδίσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, κάτι που το επιτελείο του πρώην προέδρου διαψεύδει.

Πολλοί ξένοι ηγέτες θα βρίσκονται στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, για τη 79η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι «πιθανότατα» θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η ουκρανική προεδρία απόψε επιβεβαίωσε τη συνάντηση, που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Ο Ζελένσκι θα εκφωνήσει ομιλία στις 25 Σεπτεμβρίου στη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη και την επομένη θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον και, ξεχωριστά, με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.