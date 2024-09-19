Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα «όλες τις πλευρές να ενεργήσουν για να αποφευχθεί ο πόλεμος», μετά την έκρηξη εκατοντάδων βομβητών και φορητών ασυρμάτων που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 37 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 3.000.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια διαδοχικών τηλεφωνικών επικοινωνιών που είχε σήμερα με τις αρχές του Λιβάνου, εξέφρασε την ανησυχία του για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της κρίσης στην περιοχή και κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του Λιβάνου να δείξουν υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, αρχής γενομένης από τη Χεζμπολάχ.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι, τον πρόεδρο της Βουλής Ναμπίχ Μπέρι και τον διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας Ζοζέφ Αούν, ο Εμάνουελ Μακρόν, αφού τους ζήτησε να μεταφέρουν τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες εκρήξεις στον Λίβανο έθεσαν σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υπογράμμισε επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ότι είναι αναγκαίο για την ασφάλεια του Λιβάνου όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας να βάλουν πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον και να κρατηθούν σε απόσταση από τα ανοικτά μέτωπα της περιοχής. Ανέφερε ακόμη ότι προς το συμφέρον του, ο Λίβανος θα πρέπει να αποκτήσει μία νόμιμη κυβέρνηση ικανή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης η οποία θα επιτρέψει να μπει σε εφαρμογή το ψήφισμα 1701 του ΟΗΕ που εγγυάται την ασφάλεια των αστικών πληθυσμών τόσο στον Λίβανο όσο και στο Ισραήλ. Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος διαβεβαίωσε τους συνομιλητές του ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να παρέχει βοήθεια στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

