Βρετανός ΥΠΕΞ: «Βαθιά ανησυχία» για την αυξανόμενη ένταση στον Λίβανο

Ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι εξέφρασε σήμερα στον Λιβανέζο πρωθυπουργό Νατζίμπ Μικάτι τη «βαθιά ανησυχία» του για την αυξανόμενη ένταση και τις απώλειες αμάχων στον Λίβανο, καθώς οι επιθέσεις εναντίον μελών της Χεζμπολάχ εντείνουν τους φόβους για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Ντέιβιντ Λάμι κάλεσε για ακόμη μια φορά τους Βρετανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί ταχύτατα.

Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ ως υπεύθυνο για τις εκρήξεις συσκευών επικοινωνίας που έφεραν μέλη του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος, εξαιτίας των οποίων τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 3.000 τραυματίστηκαν το προηγούμενο διήμερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.