Ηγέτης της Χεζμπολάχ: «Κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ κατά του λαού του Λιβάνου» οι επιθέσεις

Το Ισραήλ ήθελε να σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους στο Λίβανο με τις εκρήξεις βομβητών και άλλων συσκευών επικοινωνίας, είπε στην ομιλία του ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Συνέχισε λέγοντας πως πρόκειται για μια πράξη πολέμου, "κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ κατά του λαού του Λιβάνου" όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως "η επίθεση είναι μεγάλο πλήγμα για την οργάνωση, αλλά δεν γονάτισε τη Χεζμπολάχ."

Σημειώνεται πως τη στιγμή που ο Νασράλα ξεκινούσε την ομιλία του, νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώνονταν σε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

"Κήρυξη πολέμου κατά του λαού του Λιβάνου"

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο Νασράλα, σχεδίαζε να παρουσιάσει ανάλυσή του για τον έναν χρόνο πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, ωστόσο, όσα εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες “απαίτησαν αυτό το διάγγελμα”.

Εξήγησε ότι θα χωρίσει την ομιλία του σε τρία μέρη: στην ηθική και την ανθρωπιστική πλευρά των γεγονότων των δυο τελευταίων ημερών, στις γενικότερες εξελίξεις, και στην ευρύτερη πολιτική που θα πρέπει να υιοθετηθεί μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.

Χαρακτήρισε τις επιθέσεις της Τρίτης και της Τετάρτης “σφαγές" και "τρομοκρατική ενέργεια", τονίζοντας ότι όταν το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί χρησιμοποιώντας τους βομβητές, γνώριζε πως υπήρχαν πάνω από 4.000 άνθρωποι που τους χρησιμοποιούσαν. "Επιχείρησε να σκοτώσει 4.000 ανθρώπους και όσους βρίσκονταν γύρω τους", κάτι που επαναλήφθηκε και την επόμενη μέρα, με όσους είχαν πάνω τους ασυρμάτους. "Ηταν κήρυξη πολέμου κατά του λαού του Λιβάνου."

Είπε πως η οργάνωση βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα, ενώ αναγνώρισε την τεχνολογική υπεροχή του Ισραήλ, την οποία απέδωσε στη στήριξη που του παρέχεται "από τις ΗΠΑ και άλλες τεχνολογικές υπερδυνάμεις."

"Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν δοκιμασία για εμάς", τόνισε, συμπληρώνοντας "δεν μας γονάτισαν και δεν θα μας γονατίσουν," "δεν θα οδηγήσουν στην πτώση της Χεζμπολάχ."

Tο Ισραήλ παραβίασε "κόκκινες γραμμές" με τις επιθέσεις αυτές, τόνισε ο Νασράλα, δηλώνοντας ότι η οργάνωση θα συνεχίσει τις επιθέσεις από τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ για να στηρίξει τη Χαμάς, "μέχρι το τέλος της επίθεσης στη Γάζα".

"Το μέτωπο του Λιβάνου με το Ισραήλ δεν θα σταματήσει μέχρι το τέλος της επιθετικότητας στη Γάζα", είπε.

"Αυτά είναι μαθήματα" δήλωσε και υποσχέθηκε ότι η Χεζμπολάχ θα γίνει πιο ισχυρή.

"Βρισκόμαστε στην πιο ευαίσθητη φάση του πολέμου" είπε, συμπληρώνοντας πως οι επιθέσεις της Τρίτης και της Τετάρτης θα τύχουν "δίκαιης τιμωρίας".

Τόνισε πως δεν θα επιστρέψουν οι κάτοικοι στο Βόρειο Ισραήλ, ενώ μόλις χθες ο Νετανιάχου δήλωνε πως "το Ισραήλ θα διασφαλίσει ότι δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί που απομακρύνθηκαν αναγκαστικά από τις βόρειες συνοριακές περιοχές με τον Λίβανο θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους."

Τέλος, Νασράλα ευχήθηκε να εισβάλλει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο κάτι το οποίο, όπως είπε, θα "δημιουργήσει μια ιστορική ευκαιρία για τη Χεζμπολάχ."

Πηγή: skai.gr

