Γκάλαντ: Η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των βόρειων κοινοτήτων του Ισραήλ στα σπίτια τους», δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Το Ισραήλ θα συνεχίσει τη στρατιωτική δράση κατά της λιβανικής Χεζμπολάχ, καθώς η νέα φάση των μαχών περιλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant, όπως μεταδίδει το Reuters.

"Στη νέα φάση του πολέμου υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες αλλά και σημαντικοί κίνδυνοι. Η Χεζμπολάχ αισθάνεται ότι διώκεται και η αλληλουχία των στρατιωτικών ενεργειών θα συνεχιστεί", ανέφερε ο Γκάλαντ σε δήλωση.

"Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των βόρειων κοινοτήτων του Ισραήλ στα σπίτια τους. Όσο περνάει ο καιρός, η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα", είπε ο Γκάλαντ.

