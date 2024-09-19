Γεωργία: Δολοφονία διάσημης τρανς μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου κατά ΛΟΑΤΚΙ+

Σοκ στη Γεωργία έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία πασίγνωστου τρανς μοντέλου μόλις μια μέρα αφότου το κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε το κείμενο του νόμου «περί οικογενειακών αξιών» που επιβάλει σαρωτικούς περιορισμούς στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας δήλωσε ότι η Kesaria Abramidze, 37 ετών, πιστεύεται ότι μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο διαμέρισμά της στα προάστια της Τιφλίδας την Τετάρτη.

Γεωργιανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αργότερα ότι ένας άνδρας συνελήφθη σε σχέση με το έγκλημα.

Η Abramidze ήταν, σύμφωνα με τον Guardian, ένα από τα πρώτα τρανς δημόσια πρόσωπα της χώρας που μίλησε ανοικτά για τη σεξουαλικότητά του.

Ο θάνατος της συγκλονίζει την κοινή γνώμη της χώρας που διχασμένη παρακολούθησε την ψήφιση της αμφιλεγόμενης νομοθεσία που θα επιτρέψει στους αξιωματούχους να θέτουν εκτός νόμου εκδηλώσεις τύπου Pride και να λογοκρίνουν ταινίες και βιβλία.

Συνολικά 84 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νόμου και 0 κατά. Η ψήφισή του ενδέχεται να αναμοχλεύσει την ένταση στην Γεωργία καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου.

Ο νέος νόμος απαγορεύει «την προπαγάνδιση των ομοφυλικών και των αιμομικτικών σχέσεων» στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και τις «συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις που προωθούν τις ομοφυλικές σχέσεις».

Ο νόμος «παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των Γεωργιανών και κινδυνεύει να ενισχύσει τον στιγματισμό και τις διακρίσεις κατά τμήματος του πληθυσμού», κατήγγειλε η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Στην Ρωσία, παρόμοιος νόμος που απαγορεύει την «προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ» ψηφίσθηκε εδώ και δέκα περίπου χρόνια και έκτοτε έχει διευρυνθεί αφού η Μόσχα πρόσθεσε το «διεθνές κίνημα ΛΟΑΤΚΙ» στην λίστα των «τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών» οργανώσεων.

Πηγή: skai.gr

