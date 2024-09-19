Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εν ώρα μάχης σήμερα στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 20 ετών, «έπεσαν στη μάχη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι σκοτώθηκαν κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Το ισραηλινό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο N12 News μετέδωσε ότι ένας από τους στρατιώτες σκοτώθηκε από drone και ο άλλος από αντιαρματικό πύραυλο που εκτόξευσαν μαχητές της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

