Το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με «μια συντριπτική απάντηση από τον άξονα της αντίστασης», δήλωσε σήμερα ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν Χοσεΐν Σαλαμί στον ηγέτη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις επιθέσεις σε συσκευές επικοινωνίας της σιιτικής - συμμάχου του Ιράν - οργάνωσης του Λιβάνου.

Ο άξονας αντίστασης αναφέρεται σε ένοπλες οργανώσεις που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ, των Χούθι της Υεμένης και των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ.

«Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες είναι αναμφίβολα το αποτέλεσμα της απελπισίας του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ) και διαδοχικών αποτυχιών. Αυτό σύντομα θα αντιμετωπιστεί με μια συντριπτική απάντηση από τον άξονα της αντίστασης και θα γίνουμε μάρτυρες της καταστροφής αυτού του αιμοδιψούς και εγκληματικού καθεστώτος", τόνισε ο Σαλαμί στο μήνυμά του προς τον Νασράλα.

Στην ομιλία του νωρίτερα σήμερα, ο Νασράλα δήλωσε πως οι εκρήξεις βομβητών και άλλων συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης τις τελευταίες δύο μέρες στον Λίβανο θα μπορούσαν να αποτελούν μια «κήρυξη πολέμου» κατά της οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

