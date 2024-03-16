Με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, οι ισραηλινές φυλακές μετρούν αριθμό ρεκόρ Παλαιστινίων, που υφίστανται «συστηματικές κακοποιήσεις» και μερικές φορές βασανιστήρια, όπως καταγγέλλουν ισραηλινές μκο, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να δράσει.

Μέλη των οργανώσεων αυτών μετέβησαν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα για να χύσουν φως ενώπιον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη μεγάλη «κρίση» στις φυλακές της χώρας, όπου, όπως κατήγγειλαν, εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις 7 Οκτωβρίου.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι», δήλωσε η Ταλ Στάινερ, εκτελεστική διευθύντρια της Δημόσιας Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ (PCATI) σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε κρίση», δήλωσε η ίδια, τονίζοντας ότι «σχεδόν 10.000 Παλαιστίνιοι κρατούνται στο Ισραήλ…μια αύξηση κατά 200%».

Σύμφωνα με τη Στάινερ, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πολύ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας και διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις εκεί μετά την πρωτοφανή επίθεση στο έδαφός του από τη Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου. Η επίθεση εκείνη στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.160 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα επίσημα στοιχεία.

Στη Λωρίδα της Γάζας, πάνω από 31.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιχειρήσεις αντιποίνων, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς θύλακα.



«Γενικευμένη και συστηματική»

Από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική επίθεση κατά της Γάζας, «η κρίση στα κέντρα κράτησης και τις ισραηλινές φυλακές έχει αγνοηθεί πραγματικά», προειδοποίησε η Μιριάμ Αζέμ από τη νομική οργάνωση Adalah, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ.

Η ίδια δηλώνει ότι η οργάνωσή της έχει καταγράψει «19 ξεκάθαρες περιπτώσεις» βασανιστηρίων εντός του ισραηλινού σωφρονιστικού συστήματος από τις 7 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένης και σεξουαλικής βίας.

«Βλέπουμε γενικευμένη και συστηματική χρήση πολυάριθμων μεθόδων βασανισμού και κακομεταχείρισης σε βάρος Παλαιστινίων», δήλωσε η ίδια.

Η κρίση αυτή «απαιτεί την άμεση παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε. «Άνθρωποι (υποφέρουν) σε καθεστώς κράτησης αυτή τη στιγμή… είναι απόλυτα απαραίτητο να τπάρξει άμεση επέμβαση».

Η ισραηλινή σωφρονιστική διοίκηση διαβεβαίωσε από την πλευρά της ότι «όλοι οι φυλακισμένοι κρατούνται σύμφωνα με τον νόμο» και ότι δεν γνωρίζει τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος της.

Κάθε καταγγελία που υποβάλλεται από κρατούμενους «θα εξεταστεί ενδελεχώς», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι μκο ανησυχούν επίσης για τις συνθήκες κράτησης σε ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τουλάχιστον 27 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτές τις εγκαταστάσεις κράτησης από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Στάινερ, η οποία μιλά για κάτι «πρωτοφανές».

Ούτε μκο, ούτε ξένοι δημοσιογράφοι είχαν πρόσβαση σε αυτά τα στρατόπεδα και οι πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί προέρχονται από μαρτυρίες πρώην κρατουμένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, οι κρατούμενοι συχνά κλείνονται σε «κλουβιά σε ανοικτό χώρο» και «έχουν δεμένα τα χέρια και τα μάτια 24 ώρες το 24ωρο», ανέφερε η Στάινερ.

Οι κρατούμενοι αναγκάζονται να κοιμούνται στο έδαφος, μέσα στο κρύο, τους ξυλοκοπούν και δεν τους προσφέρουν ιατρική βοήθεια, πρόσθεσε η Στάινερ. Σύμφωνα με την ίδια, οι κρατούμενοι αυτοί –ανάμεσά τους παιδιά– υπόκεινται στην ισραηλινή νομοθεσία περί ατάκτων μαχητών και στερούνται πολλών δικαιωμάτων.

«Ο νόμος είναι αντισυνταγματικός», δήλωσε η υπεύθυνη της Δημόσιας Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων.

Άτακτοι

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, όμως μκο εκτιμούν ότι περίπου 1.000 άνθρωποι κρατούνται σε αυτά τα στρατόπεδα και ότι άλλοι περίπου 600, που συνελήφθησαν σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, κρατούνται από το ισραηλινό σωφρονιστικό σύστημα.

Οι δύο αυτές γυναίκες –και οι δύο Ισραηλινές– μέλη των μκο που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο εκτιμούν ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στο Ισραήλ γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη από τις 7 Οκτωβρίου. Οι ίδιες έχουν αντιμετωπίσει απειλές και προσβολές.

Το τραύμα που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς και η ανησυχία για την τύχη των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα είναι κατανοητά για τη Στάινερ, αλλά «αυτό δεν είναι δικαιολογία για βασανισμούς».

«Εάν το Ισραήλ μπορεί να δείξει ότι κρατά ακόμα και τους χειρότερους εχθρούς του σε ανθρώπινες συνθήκες, αυτό θα είναι θρίαμβος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.