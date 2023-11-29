Μια 42χρονη από τη Ρωσία μαζί με την 15χρονη κόρη της εντοπίστηκαν νεκρές, δεμένες με σχοινιά και τυλιγμένες σε σεντόνια, κοντά στο δημοφιλές τουρκικό θέρετρο Μπόντρουμ, αναφέρει η Daily Mail.

Οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό βάζοντας στο κάδρο των ερευνών τον 45χρονο πρώην σύζυγό της 42χρονης, Αντρέι Κουσλέβιτς.

Η 42χρονη Irina Dvizova ήταν μοντέλο και η κόρη της Dayana δημοφιλής TikToker με χιλιάδες ακόλουθούς στα social media.

Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα των δύο γυναικών τα οποία είχαν τραύματα από πυροβολισμούς. Οι συγγενείς τους είχαν αναφέρει ότι δεν είχαν επαφή και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές βρέθηκε αίμα στον καναπέ της βίλας τους στην Αλικαρνασσό, και ίχνη από άνδρα.

Η daily mail σημειώνει ότι εικάζεται πως η δολοφονία αφορούσε μια διαμάχη για την επιμέλεια του γιου της Ιρίνα.

Ρώσοι διπλωμάτες στην Τουρκία βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές για τον θάνατο των δύο γυναικών.

Η Dayana είχε πρόσφατα δημοσιεύσει ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα λέγοντας ότι η ίδια και η μητέρα της είχαν πετάξει στην Κωνσταντινούπολη για να γιορτάσουν τα 15α γενέθλιά της.

Ο πρώην σύζυγός της την είχε χτυπήσει στο παρελθόν

Ο Κούσλεβιτς, ο δεύτερος σύζυγος της Ιρίνα, ήταν φύλακας ενός Ουκρανού επιχειρηματία και τώρα καταζητείται στη Ρωσία αφού δραπέτευσε από τυ φυλακή καθώς είχε συλληφθεί για κλοπή, σύμφωνα με αναφορές.

Ο μεγαλύτερος γιος της Ιρίνα, Ντέιβιντ, 20 ετών, είπε «Η τελευταία φορά που μίλησα με τη μητέρα και την αδερφή μου ήταν την Πέμπτη. Δεν παρατήρησα η μητέρα μου να είναι σκεπτική ή να φοβάται κάτι» Ωστόσο, ο ίδιος πρόσθεσε πως ο πατριός του είχε εκφοβίσει και είχε χτυπήσει τη μητέρα του στο παρελθόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.