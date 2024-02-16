Ισραήλ: Οργή για τη δήλωση Γκρίφιθς ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση

Ισραηλινοί διπλωμάτες καταφέρθηκαν με εμφανή οργή χθες Πέμπτη εναντίον του βρετανού αναπληρωτή γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, διότι δήλωσε ότι η Χαμάς «δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση», αλλά «πολιτικό κίνημα».

«Ντροπή του», ξέσπασε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς μέσω X (του πρώην Twitter), χαρακτηρίζοντας τη Χαμάς «ναζιστική οργάνωση».

Ο κ. Γκρίφιθς είπε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News προχθές Τετάρτη, ότι «όπως γνωρίζετε, για εμάς η Χαμάς δεν είναι φυσικά τρομοκρατική οργάνωση. Είναι πολιτικό κίνημα».

Ο βρετανός διπλωμάτης επισήμανε εξάλλου στη συνέντευξη πως η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας είναι η χειρότερη που έχει δει ποτέ. «Ο λόγος που λέω ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι η χειρότερη είναι πως ο κόσμος δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι παγιδευμένος», εξήγησε.

Ερωτηθείς σχετικά με τον διακηρυγμένο στόχο της ισραηλινής πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας να «εξαλειφθεί» η Χαμάς, ο κ. Γκρίφιθς έκρινε πως αυτό θα είναι «δύσκολο αν δεν υπάρξει λύση μέσω διαπραγματεύσεων» που θα ικανοποιεί τις βασικές επιδιώξεις των Παλαιστινίων.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Γκιλάντ Ερντάν σχολίασε μέσω X ότι «επιτέλους η στάση του ΟΗΕ υπέρ της Χαμάς αποκαλύπτεται σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση», κατηγορώντας τον ΟΗΕ πως «συγχωρεί την τρομοκρατία», «προωθεί τη Χαμάς», «κατηγορεί τα θύματα» και «έχει χάσει και το τελευταίο γραμμάριο αξιοπιστίας». Κατηγόρησε τον κ. Γκρίφιθς πως είναι «συνεργάτης τρομοκρατών».

Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση» τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

