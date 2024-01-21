Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς είπε σε ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε σήμερα ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ ήταν ένα «αναγκαίο βήμα» και μια «φυσιολογική απάντηση» μπροστά σε «όλες τις ισραηλινές συνωμοσίες σε βάρος του παλαιστινιακού λαού».

«Ήταν μια αμυντική ενέργεια στο πλαίσιο του να ξεφορτωθούμε την ισραηλινή κατοχή, να ανακτήσουμε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και καθοδόν προς την απελευθέρωση και ανεξαρτησία», ανέφερε η Χαμάς.

Επιπλέον συμπλήρωσε πως στο «χάος» που προκλήθηκε περιμετρικά των συνόρων Ισραήλ- Λωρίδας της Γάζας, «σημειώθηκαν ενδεχομένως λάθη», αρνούμενη, εντούτοις, ότι στοχοθέτησε αμάχους, παρά μόνο εάν αυτό έγινε «από ατύχημα και κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τις δυνάμεις κατοχής» και αυτό παρά τους 1.140 ανθρώπους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης επίθεσης, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει των επίσημων ισραηλινών στοιχείων, ιδίως περισσότεροι από 360 στο φεστιβάλ του Ρέιμ.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς αξίωσε σήμερα να τερματιστεί «η ισραηλινή επιθετικότητα» στη Γάζα και δήλωσε πως μονάχα ο παλαιστινιακός λαός πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον της περιοχής.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε διεθνές ή ισραηλινό σχέδιο που στοχεύει να αποφασίσει για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας», λέει η παλαιστινιακή οργάνωση σε ένα έγγραφο με το οποίο εξηγεί την επίθεση που διεξήγαγε την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος και στο οποίο ζητάει «τον άμεσο τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

