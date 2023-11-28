Πέντε μέτρα χωρίζουν πια τα σωστικά συνεργεία από τους 41 εργάτες που έχουν παγιδευτεί εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες στα συντρίμμια μιας υπό κατασκευή οδικής σήραγγας που κατέρρευσε στη βόρεια Ινδία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική κυβέρνηση, εκφράζοντας ελπίδες ότι "σύντομα" θα απεγκλωβιστούν.

Σωλήνας από χάλυβα που θα επιτρέψει να ανασυρθούν μέσω αυτού στην επιφάνεια οι εγκλωβισμένοι εργάτες "έχει εισαχθεί ως τα 52 μέτρα στο εσωτερικό της σήραγγας και αναμένεται να περάσει (μέσα από τα συντρίμμια) στα 57 μέτρα (...) Η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί", δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου Ουταραχάντ στα Ιμαλάια Πούσκαρ Σινγκ Ντάμι στους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί.

Έπειτα από διάφορα εμπόδια, μηχανικοί του στρατού και εργάτες ορυχείων επιχειρούν με χειροκίνητα τρυπάνια να σπάσουν τον βράχο και να απομακρύνουν τα συντρίμμια για να περάσει ο σωλήνας στο τελευταίο κομμάτι που απομένει για να φτάσει στους 41 εργάτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι για 17 ημέρες.

Ομάδα τριών ανθρώπων σκάβει εκ περιτροπής και εισάγει τα τελευταία τμήματα του χαλύβδινου σωλήνα, η διάμετρος του οποίου είναι ακριβώς τόση ώστε να επιτρέπει το πέρασμα ενός ανθρώπου, με στόχο μέσω αυτού να ανασυρθούν στην επιφάνεια οι παγιδευμένοι εργάτες.

Όταν ο ένας σκάβει, ο δεύτερος απομακρύνει τα συντρίμμια με τα χέρια και ο τρίτος τα βάζει σε ένα καρότσι, το οποίο σύρεται στη συνέχεια ως την έξοδο του αγωγού, διευκρίνισε σήμερα ο Ραϊπούτ Ράι, ειδικός στις εκσκαφές, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Οι διασώστες πρέπει επίσης να κόψουν πλέγμα από μεταλλικές ράβδους που τους εμποδίζει να προχωρήσουν.

Ο Κρις Κούπερ, ειδικός σε θέματα σηραγγών που συμβουλεύει την ομάδα διάσωσης, εξέφρασε χθες, Δευτέρα, την αισιοδοξία του.

«Εξαρτάται από τη μορφολογία του εδάφους», δήλωσε. Ωστόσο "είμαστε πεπεισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε".

Από τις 12 Νοεμβρίου που κατέρρευσε η υπό κατασκευή υπόγεια οδική σήραγγα, οι επιχειρήσεις διάσωσης ήταν περίπλοκες και καθυστερούσαν από την πτώση συντριμμιών και τις διαδοχικές βλάβες των γεωτρύπανων, ζωτικής σημασίας για τη διάσωση των εργατών.

Οι 41 εργάτες έχουν διατηρηθεί στη ζωή για δύο εβδομάδες χάρη στην τροφοδοσία τους με αέρα, τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αγωγού από τον οποίο οι διασώστες πέρασαν και ενδοσκοπική κάμερα. Αυτή επέτρεψε στις οικογένειές τους να τους δουν την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση της υπό κατασκευή οδικής σήραγγας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

