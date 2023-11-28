Τα ζητήματα της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης και της ευρωπαΐκής άμυνας, αλλά και γενικότερα η στρατηγική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά τα επόμενα χρόνια και μετά τις ευρωεκλογές, θα τεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχουν σήμερα στο Παρίσι, με αφορμή ένα άτυπο δείπνο το οποίο παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα, η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας και ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λιούκ Φρίντεν.

Παρόμοια δείπνα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, την Κοπεγχάγη και το Ζάγκρεμπ, επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του το Ελιζέ, «επιτρέποντας στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συζητούν ανεπίσημα τη στρατηγική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις πολιτικές προτεραιότητες για τον επόμενο θεσμικό κύκλο, που θα ανοίξει μετά τις ευρωεκλογές του 2024».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

