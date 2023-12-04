Επαναλαμβάνεται από σήμερα στην Ιερουσαλήμ η δίκη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για διαφθορά, σχεδόν δύο μήνες μετά την διακοπή της μετά την πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο 74χρονος Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορείται για αποδοχή πλήθους δώρων αξίας 700.000 σεκέλ (176.000 ευρώ). Αυτά τα δώρα-μίζες είχαν την μορφή πούρων, μπουκαλιών σαμπάνιας και κοσμημάτων κατά την χρονική περίοδο 2007-2016.

Κατηγορείται για διαφθορά, απάτη και κατάχρηση εξουσίας.

Ανάμεσα στους «δωρητές«, ο πάμπλουτος Ισραηλινός, επιχειρηματίας και παραγωγός του Χόλιγουντ Αρνον Μιλχάν (Brazil, JFK, Pretty woman). Υπάρχουν υποψίες ότι σε αντάλλαγμα έλαβε φορολογική ρύθμιση που θα του απέφερε εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το υπουργείο οικονομικών του Ισραήλ πρόβαλε βέτο.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το μόνο που έκανε είναι ότι δέχθηκε δώρα φίλων, δώρα που δεν ζήτησε, και θεωρεί ότι είναι θύμα σε κυνήγι μαγισσών.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα κληθεί αμέσως στο εδώλιο, αλλά είναι πιθανόν να παραστεί για να καταθέσει κατά την εξέλιξη της δίκης τους επόμενους μήνες.

Η δίκη του, που ξεκίνησε το 2020, είναι γεγονός πρωτοφανές για εν ενεργεία πρωθυπουργό στο Ισραήλ.

Στην πρωθυπουργία από το 1996 έως το 1999 και στην συνέχεια από το 2009 έως το 2021, ο Νετανιάχου επιστρέφει στο πόστο έπειτα από σύντομη απουσία μετά τις εκλογές του 2022, όταν για την ανάκτηση της πρωθυπουργίας χρειάσθηκε να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό με τα κόμμα της ισραηλινής ακροδεξιάς και του θρησκευτικού εξτρεμισμού.

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.200 ανθρώπων και την αρπαγή δεκάδων ως ομήρων, ο Νετανιάχου κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση ότι απέτυχε να εμποδίσει την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς και αναγκάσθηκε να σχηματίσει κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης με την συμμετοχή του πολιτικού του αντιπάλου Μπένι Γκαντς.

Οι δύο τους ορκίστηκαν ότι «θα εξαλείψουν» την Χαμάς και με τον στόχο αυτόν ηγούνται μίας καταστροφικής πολεμικής εκστρατείας στην Λωρίδα της Γάζας με 15.500 νεκρούς και 41.300 τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της οργάνωσης Χαμάς.

Πολιτικοί παράγοντες προσκείμενοι στον Νετανιάχου επέκριναν την επανάληψη εν μέσω πολέμου των ακροάσεων, οι οποίες εκ των πραγμάτων θα περιορισθούν λόγω της απουσίας μαρτύρων ή δικηγόρων που είναι επιστρατευμένοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

