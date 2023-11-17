Δυο καταδικασμένοι στην εσχάτη των ποινών θανατώθηκαν χθες Πέμπτη στις πολιτείες Αλαμπάμα και Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ.

Στην Αλαμπάμα, ο θάνατος του Κέισι Μακγουόρτερ, 49 ετών, διαπιστώθηκε στις 18:58 (τοπική ώρα), σύμφωνα με τις πολιτειακές αρχές.

Είχε καταδικαστεί το 1994 για τη δολοφονία την προηγούμενη χρονιά με όπλο του πατέρα ενός φίλου του, του Έντουαρντ Λι Γουίλιαμς, που είχε βρει τρεις εφήβους να κλέβουν το σπίτι του. Ήταν 18 ετών όταν διέπραξε τον φόνο· οι άλλοι δυο έφηβοι, συμπεριλαμβανομένου του γιου του θύματος, ήταν 16 και 15.

Καταδικάστηκε σε θάνατο με 10 ψήφους υπέρ, έναντι 2 κατά, από σώμα ενόρκων.

Η Αλαμπάμα και η γειτονική Φλόριντα (νοτιοανατολικά) είναι οι μοναδικές δυο πολιτείες όπου δεν απαιτείται ομοφωνία των ενόρκων για την επιβολή της εσχάτης των ποινών.

Στο Τέξας, ο Ντέιβιντ Ρεντερία, 53 ετών, εκτελέστηκε για την απαγωγή το 2001 στην έξοδο σούπερ μάρκετ και κατόπιν τον φόνο πεντάχρονου κοριτσιού, της Αλεξάνδρας Φλόρες. Είχε ισχυριστεί ότι συμμορία τον ανάγκασε να απαγάγει το κοριτσάκι και διέψευδε πάντα πως ήταν ο δολοφόνος. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε χθες στις 19:11 (τοπική ώρα), σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Με αυτές τις δύο, ο αριθμός των εκτελέσεων που έχουν λάβει χώρα φέτος στις ΗΠΑ έφθασε τις 23, εκ των οποίων οκτώ στο Τέξας και 2 στην Αλαμπάμα, όλες με τη χρήση θανατηφόρων χημικών διαλυμάτων.

Οι αρχές στην πολιτεία Αλαμπάμα έχουν ανακοινώσει πως πρόθεσή τους είναι να εκτελέσουν τον Ιανουάριο του 2024 τον θανατοποινίτη Κένεθ Σμιθ με αέριο –άζωτο–, παγκόσμια πρώτη. Σε αυτό το είδος εκτέλεσης, ο θάνατος επέρχεται από υποξία (ανεπάρκεια οξυγόνου στον ανθρώπινο οργανισμό).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.