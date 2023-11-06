Δάκρυα στο Τείχος των Δακρύων... Τριάντα ημέρες μετά την 7η Οκτωβρίου, 1.400 κεράκια άναψαν μπροστά από το Τείχος των Δακρύων, τον πιο ιερό τόπο του Ιουδαϊσμού στην Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια τελετής στην οποία παρέστησαν οικογένειες θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αργά το απόγευμα, σχεδόν 40 οικογένειες ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του πιο ιερού χώρου προσευχής για τους Εβραίους, που βρίσκεται στην κατεχόμενη και προσαρτημένη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Όσοι συμμετείχαν στην τελετή άναψαν σχεδόν 1.400 κεριά που έφεραν τα ονόματα των θυμάτων, απήγγειλαν την προσευχή Καντίς για τους νεκρούς και ψαλμούς πριν τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.

Το μέλος του κυβερνητικού πολεμικού συμβουλίου, ο Μπένι Γκαντς, προηγουμένως ένας από τους κύριους ηγέτες της αντιπολίτευσης, ήταν επίσης παρών.

Τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά, σύμφωνα με τις αρχές, κυρίως άμαχοι που σκοτώθηκαν την ίδια ημέρα της χωρίς προηγούμενο επίθεσης της Χαμάς, η οποία επίσης απήγαγε περισσότερους από 240 τους οποίους κρατεί σε ομηρεία.

Η εβραϊκή παράδοση προβλέπει μια σειρά τελετουργικών για το πένθος, του οποίου το τέταρτο στάδιο τελειώνει την 30ή ημέρα.

"Ανάβουμε αυτά τα κεριά στη μνήμη των θυμάτων, στην μνήμη των ψυχών τους", δήλωσε ο Μορδεχάι Ελιάς, διευθυντής του Ιδρύματος κληρονομιάς του Δυτικού Τείχους, που διαχειρίζεται τον χώρο.

LIVE: Candle-lit ceremony held at Jerusalem's Western Wall to mark 30 days since Hamas attacks https://t.co/Gpb9R0O3zC — Reuters (@Reuters) November 6, 2023

Ο Γιόσι Ρίβλιν, 26 ετών, απήγγειλε έναν ψαλμό στη μνήμη των αδελφών του Γκιντεόν και Αβιάντ, που σκοτώθηκαν στο ρέιβ πάρτι Tribe of Nova, όπου δύο άλλοι αδελφοί του επέζησαν.

"Δεν έχουμε άλλα μέσα για να τους αποτίσουμε φόρο τιμής παρά μόνο με προσευχές, ανάβοντας κεριά, και έχοντάς τους στην καρδιά μας", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Είναι μια φρικτή περίοδος. Ελπίζω μόνο να μην ξεχάσουμε και να μην γυρίσουμε στη ρουτίνα μας", πρόσθεσε.

Όρθιος μπροστά από μια τεράστια ισραηλινή σημαία και το τείχος, ο επικεφαλής της χορωδίας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Σάι Άμπραμσον απήγγειλε μια προσευχή του εβραϊκού ταφικού τελετουργικού για τους ανθρώπους που χάθηκαν.

Η απαγγελία του περιελάμβανε προσευχή για τις δυνάμεις ασφαλείας που "πληρώνουν με τον θάνατό τους την προστασία της ισραηλινής γης", δήλωσε.

Απομεινάρι του αρχαίου ναού, το Τείχος των Δακρύων βρίσκεται κάτω από την Πλατεία των Τζαμιών, η οποία χτίστηκε πάνω σε αυτό που οι Εβραίοι αποκαλούν το Όρος του Ναού, τον πιο ιερό τόπο του Ιουδαϊσμού.

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι εντάσεις είναι πολλές στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που βρίσκεται στην Παλιά Πόλη, η οποία είναι έρημη από τουρίστες.

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, ο πόλεμος μετρά ήδη περισσότερους από 10.000 νεκρούς σε αυτό το έδαφος, οι περισσότεροι μεταξύ αυτών ήταν άμαχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

