Οι ηθοποιοί φωνής Paul Skye Lehrman και Linnea Sage μηνύουν την εταιρεία AI, Lovo γιατί χρησιμοποίησε τις φωνές τους χωρίς άδεια για να φτιάξει μοντέλα ΑΙ και να ζητήσει 5 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση.

Το 2020 ο ηθοποιός φωνής Paul Skye Lehrman δέχτηκε ένα αίτημα από την ιστοσελίδα Fiverr να κάνει ένα voice-over έναντι αμοιβής. Χρόνια μετά, ισχυρίζεται ότι άκουσε τη φωνή του να αφηγηθεί ένα βίντεο YouTube κι ένα podcast, χωρίς να έχει τη συγκατάθεσή του.

Όταν ανέλαβε τη δουλειά από τον "User25199087", όπως αναφέρεται στη μήνυση που έχει κατατεθεί, τον διαβεβαίωσε από την ιστοσελίδα, ότι η φωνή του θα καταχωρηθεί απλώς ως δείγμα για ακαδημαϊκή έρευνα και δεν χρησιμοποιείται για τίποτα περισσότερο. Για τη συγκεκριμένη εργασία πληρώθηκε 1.200 δολάρια.

Δύο χρόνια αργότερα, εντόπισε ένα βίντεο στο YouTube, στο οποίο γίνεται αφήγηση με τη χρήση της δικής του φωνής, αλλά ο ίδιος δεν είχε συμμετάσχει στη δημιουργία του εν λόγω περιεχομένου. Επίσης, τον Ιούνιο του 2023, άκουσε τη φωνή του σε ένα podcast για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση τεχνολογιών AI.

Το περασμένο καλοκαίρι, ενώ οδηγούσαν στο ραντεβού με έναν γιατρό κοντά στο σπίτι τους στο Μανχάταν, ο Paul Skye Lehrman και η Linnea Sage άκουσαν ένα podcast σχετικά με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και την απειλή... #Actors #Company #sue #Voice https: //t.co/7CCx6PlWHS — TΞ📡Hnical Terrence (@techterrence) 18 Μαΐου 2024

Παρομοίως, στην ηθοποιό φωνής, Linnea Sage, προσφέρθηκε από τη Fiverr το 2019, εργασία για να παραδώσει τη φωνή για δοκιμαστικά σενάρια. Πληρώθηκε 400 δολάρια για τη συγκεκριμένη δουλειά.

Αργά, η Sage, εντόπισε τη φωνή της σε ένα βίντεο στο YouTube, που ήταν μια παρουσίαση ενός επενδυτή της Lovo για τη νέα τεχνολογία, που ήθελε να εισάγει.

Οι δύο ηθοποιοί φωνής υποστηρίζουν ότι αυτοί επικοινώνησαν μαζί τους Fiverr ήταν υπάλληλος της Lovo που τους παραπλάνησαν αναφορικά με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τα δείγματα φωνής τους και αργότερα τα πούλησαν ή έβγαλαν χρήματα χρησιμοποιώντας τη φωνή τους για να φτιάξουν AI.

Επομένως, μηνύουν την εταιρεία AI Lovo, επειδή φέρεται ότι τους ανέθεσε δουλειές φωνητικής αφήγησης με ψευδή προσχήματα, προκειμένου να δημιουργήσουν και να πουλήσουν εκδόσεις της φωνής τους που δημιουργήθηκαν από AI. Η εταιρεία τεχνολογίας που εδρεύει στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας διαφημίζει τεχνολογία φωνής που δημιουργείται από AI για χρήση στο μάρκετινγκ, την εκπαίδευση και τις επιδείξεις προϊόντων.

