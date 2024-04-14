«Θα απαντήσουμε στο Ιράν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο υπουργός του Πολεμικού Συμβουλίου Μπένι Γκαντζ, λίγες ώρες μετά τη μαζική επίθεση από την Τεχεράνη με τουλάχιστον 300 drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

«Θα οικοδομήσουμε έναν περιφερειακό συνασπισμό και θα διεκδικήσουμε το τίμημα από το Ιράν με τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα που είναι σωστό για εμάς», είπε ο Γκαντζ σε δήλωση λίγο πριν συγκληθεί το ισραηλινό πολεμικό υπουργικό συμβούλιο για να συζητήσει την απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν.

Ο Γκαντζ είπε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να πάρει πίσω τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και να εξασφαλίσει τα νότια και βόρεια σύνορά του, ώστε οι άνθρωποι που έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους στις περιοχές αυτές, να μπορούν να επιστρέψουν.

Εκπρόσωπος IDF: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για νέο πολεμικό μέτωπο με το Ιράν

Νωρίτερα, ο ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων άμυνας IDF αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ δήλωσε στο Skynews ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο ενός νέου πολεμικού μετώπου με το Ιράν.

Ερωτηθείς αν έχει ανοίξει ένα καινούριο μέτωπο, απάντησε: «Ασφαλώς ελπίζω πως όχι, (αλλά) νομίζω πως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την πραγματικότητα». Πρόσθεσε πως πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι Ιρανοί δεν θα προσπαθήσουν ξανά να σκοτώσουν Ισραηλινούς.

Στο ερώτημα αν θα υπάρξουν αντίποινα από το Ισραήλ, ο εκπρόσωπος είπε: «Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε το βλέμμα προς την κυβέρνηση σήμερα, η κυβέρνηση θα συνεδριάσει αργότερα σήμερα και θα λάβει τις αποφάσεις της και θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες».

Είπε επίσης ότι μια «χούφτα» βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν στόχους στο ισραηλινό έδαφος, καθώς και ότι ένα κορίτσι επτά ετών τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο εκπρόσωπος του IDF εξήρε επίσης την επίδειξη ενότητας έναντι της επίθεσης, αναφερόμενος στη συνδρομή ΗΠΑ, Βρετανίας και Γαλλίας στην άμυνα του Ισραήλ.

Φιντάν σε Αμπντολαχιάν: Δεν θέλουμε περαιτέρω κλιμάκωση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του από το Ιράν Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν είπε στον Ιρανό υπουργό ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή μετά τα αντίποινα του Ιράν κατά του Ισραήλ τη νύχτα της 13ης Απριλίου και ότι επιθυμεί «να σταματήσουν τα βήματα που θα αύξαναν την ένταση».



Ο Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, από την πλευρά του, φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι η επιχείρηση αντιποίνων κατά του Ισραήλ έχει τερματιστεί και το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε νέα επιχείρηση εκτός αν δεχθεί επίθεση. Εάν το Ιράν δεχθεί νέα επίθεση, θα απαντήσει πιο έντονα αυτή τη φορά, είπε στον Χακάν Φιντάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Μετά την επικοινωνία με τον Αμπντολαχιάν, ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική συνομιλία και με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον. Οι δύο υπουργοί τόνισαν την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή, αναφέρουν τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Παρόμοια με την Τουρκία ήταν και η αντίδραση του Αζερμπαϊτζάν, χώρα που συνήθως βρίσκεται σε στενή συνεννόηση με την 'Αγκυρα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν αναφέρεται ότι ανησυχεί βαθύτατα για την κατάσταση στην περιοχή. «Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από ενέργειες που θα αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

