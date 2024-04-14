Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του από το Ιράν Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν είπε στον Ιρανό υπουργό ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή μετά τα αντίποινα του Ιράν κατά του Ισραήλ τη νύχτα της 13ης Απριλίου και ότι επιθυμεί «να σταματήσουν τα βήματα που θα αύξαναν την ένταση».

Ο Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, από την πλευρά του, φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι η επιχείρηση αντιποίνων κατά του Ισραήλ έχει τερματιστεί και το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε νέα επιχείρηση εκτός αν δεχθεί επίθεση. Εάν το Ιράν δεχθεί νέα επίθεση, θα απαντήσει πιο έντονα αυτή τη φορά, είπε στον Χακάν Φιντάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Μετά την επικοινωνία με τον Αμπντολαχιάν, ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική συνομιλία και με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον. Οι δύο υπουργοί τόνισαν την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή, αναφέρουν τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Παρόμοια με την Τουρκία ήταν και η αντίδραση του Αζερμπαϊτζάν, χώρα που συνήθως βρίσκεται σε στενή συνεννόηση με την 'Αγκυρα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν αναφέρεται ότι ανησυχεί βαθύτατα για την κατάσταση στην περιοχή. «Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από ενέργειες που θα αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

