Ambrey: Το Ισραήλ αναχαίτισε UAV που εξαπολύθηκε «από την Υεμένη»

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Ambrey ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αναχαίτισαν σε μικρή απόσταση από την Εϊλάτ τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που κατ’ αυτήν εξαπολύθηκε από την Υεμένη.

Ανέφερε επίσης ότι κατέγραψε άνευ προηγουμένου επίπεδα παρεμβολών στα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (Automatic Identification Systems, AIS) των πλοίων στα ανοικτά της Εϊλάτ και της γειτονικής Άκαμπα (Ιορδανία) χθες, κάτι που απέδωσε στην πολύ αυξημένη χρήση «συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες μέσω X πως κορβέτα κλάσης Saar-6 «αναχαίτισε επιτυχώς UAV το οποίο πλησίαζε την ισραηλινή επικράτεια από νοτιοανατολική κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας το σύστημα άμυνας C-Dome».

Το C-Dome είναι η ναυτική εκδοχή του χερσαίου συστήματος «Σιδηρούς Θόλος», σε χρήση για πάνω από μια δεκαετία προκειμένου να αναχαιτίζονται ιδίως ρουκέτες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρώτη επιχειρησιακή χρήση του από ισραηλινή κορβέτα έγινε μόλις την περασμένη Τρίτη, για να καταρριφθεί «ύποπτο» αντικείμενο που «παραβίασε» τον ισραηλινό εναέριο χώρο, επίσης κοντά στην Εϊλάτ. Δεν διευκρινίστηκε επίσημα τι ήταν το «ύποπτο» αντικείμενο, πάντως ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως ήταν drone.

Η Εϊλάτ γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων των Χούθι, που λένε πως δρουν εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Χούθι εκτόξευσαν τον Φεβρουάριο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του λιμένα στρατηγικής σημασίας, που πάντως αναχαιτίστηκαν. Συμμετείχαν επίσης στην άνευ προηγουμένου επίθεση με drones και πυραύλους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή.

