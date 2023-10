Ισραήλ: Ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου στην «περίπλοκη» Δυτική Όχθη - Κίνδυνος για τρίτο μέτωπο Κόσμος 13:01, 20.10.2023 linkedin

Εκτός από την σύρραξη με την Χαμάς στη Γάζα και τις συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ στα λιβανέζικα σύνορα, η βία εξαπλώνεται και στην έδρα της Φάταχ, της Παλαιστινιακής Αρχής