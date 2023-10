Ζελένσκι προς Μπάιντεν: Η υποστήριξη Δημοκρατικών - Ρεπουμπλικανών ενθαρρύνει το ουκρανικό έθνος και τους στρατιώτες μας

Η δικομματική υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι "απίστευτα ενθαρρυντική" για την Ουκρανία και τους στρατιώτες της, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν, που συζήτησε το θέμα της στρατιωτικής υποστήριξης του Κιέβου με τον Ζελένσκι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες, Πέμπτη, θα ζητήσει από το Κογκρέσο 100 δισεκ. δολάρια για νέες δαπάνες, περιλαμβανομένων 60 δισεκ. δολαρίων για την Ουκρανία και 14 δισεκ. δολαρίων για το Ισραήλ, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για το σχέδιό του.

Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη πηγή βοήθειας προς το Κίεβο αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πέρυσι τον Φεβρουάριο. Το μισό ποσό των 60 δισεκ. δολαρίων που ζητάει ο Μπάιντεν για την Ουκρανία θα κατευθυνθεί για αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των αποθεμάτων αμερικανικών όπλων, ανέφερε η πηγή.

I appreciate Ursula @VonderLeyen’s strong words in her speech yesterday: “It is imperative that we speed up Ukraine’s path to victory. Friends, Ukraine will win!”



Now is the time for unity and decisiveness. It is not time to back down, but rather to double down on defending…