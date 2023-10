Η σύγκρουση στη Γάζα εξαπλώνεται στη Δυτική Όχθη - «Οι αψιμαχίες με τη Χεζμπολάχ έχουν κλιμακωθεί», λέει ο IDF Κόσμος 09:02, 19.10.2023 linkedin

Επτά Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους τέσσερις έφηβοι, σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διαφορετικά επεισόδια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη -Εκπρόσωπος του IDF δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ έχει προσπαθήσει να διεισδύσει στο Ισραήλ και έχει αποτραπεί από τον Ισραηλινό Στρατό.