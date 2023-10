 Δυτική Όχθη: Οι Παλαιστίνιοι ζουν με τον φόβο των «αντίποινων» - Εποικοι επιτίθενται και σκοτώνουν αμάχους (βίντεο)

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μαίνεται με αμείωτη ένταση και σφοδρότητα μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Στην Δυτική Όχθη, την οποία ελέγχει η Φατάχ, οι Παλαιστινίοι ζουν με τον τρόμο της εξάπλωσης της σύρραξης και τα «αντίποινα» των Εβραίων εποίκων και των Ισραηλινών στρατιωτών, για τις επιθέσεις της Χαμάς.

«Οι Ισραηλινοί στρατιώτες και οι έποικοι ανοίγουν εύκολα πυρ για να εκδικηθούν για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα», καταγγέλλει ο Φάραζ Μπεϊτάουι, στο χωριό του οποίου, όπως και παντού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι Παλαιστίνιοι ζουν μέσα σε συνεχή φόβο.

Οι συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.400 Ισραηλινών αλλά και πάνω από 2.750 Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Εξάλλου τουλάχιστον 58 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1.200 έχουν τραυματιστεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια περιοχή γεμάτη ισραηλινά σημεία ελέγχου και εβραϊκούς οικισμούς, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Today, a Jewish settler shoots a Palestinian man point blank in the West Bank while an Israeli soldier standing nearby does nothing. The world still asks why Palestinians are angry! pic.twitter.com/38G1wV8qJa

Στο Μπέιτα, το χωριό του Φάραζ Μπεϊτάουι, που βρίσκεται κοντά στη Ναμπλούς, ένας νεαρός σκοτώθηκε την Κυριακή από τον ισραηλινό στρατό. Βίντεο δείχνει έναν στρατιώτη να πυροβολεί εναντίον του από μακριά.

Την ίδια μέρα μία γυναίκα σκοτώθηκε από σφαίρες του ισραηλινού στρατού και ο σύζυγος και ο γιος τους τραυματίστηκαν την ώρα που επέστρεφαν σπίτι τους.

Στο Κούσρα, ένα άλλο χωριό στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, την προηγούμενη εβδομάδα Εβραίοι έποικοι σκότωσαν τέσσερις κατοίκους. Την επομένη στη διάρκεια της κηδείας τους έποικοι σκότωσαν έναν πατέρα και τον γιο του.

«Δεν διαθέτουμε συγκεκριμένο αριθμό των επιθέσεων των εποίκων ή των Ισραηλινών στρατιωτών εναντίον Παλαιστίνιων. Οι ομάδες έρευνας δεν μπορούσαν να βγουν στους δρόμους διότι εκεί γίνονται οι επιθέσεις και ο εκφοβισμός των κατοίκων», δηλώνει ο Ζέιντ αλ Σουάιμπι, της μη κυβερνητικής οργάνωσης al Haq.

While the focus is on Gaza, in the last 8 days, Jewish settlers and Israeli army have killed more than 55 Palestinians in the West Bank. pic.twitter.com/vBlz0kjZOM