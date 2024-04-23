Περιορισμούς στον διαδικτυακό τζόγο βάζει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένων των ορίων διαφήμισης και απαγόρευσης των τυχερών παιχνιδιών στους στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με το Politico, οι νέοι κανονισμοί, που τέθηκαν σε διάταγμα του Συμβουλίου Κρατικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ήρθαν αφού ο ακτιβιστής και στρατιωτικός του ουκρανικού στρατού Πάβλο Πετριτσένκο ξεκίνησε μια εκστρατεία για τον εθισμό των στρατιωτών στον τζόγο και κάλεσε τον Ζελένσκι να επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους στα διαδικτυακά καζίνο. Ο Πετριτσένκο πέθανε στη μάχη στις 15 Απριλίου.

«Για πολλούς, ο τζόγος είναι ο μόνος τρόπος αντιμετωπίζουν το άγχος, και ως εκ τούτου προκαλεί γρήγορα εθισμό στην ντοπαμίνη και αποδυναμώνει τον αυτοέλεγχό τους» υποστήριζε ο Πετριτσένκο στην αναφορά του.

«Υπάρχουν περιπτώσεις που στρατιώτες εθισμένοι στα παιχνίδια ξοδεύουν όλα τα χρήματά τους σε παιχνίδια και λαμβάνουν μικροδάνεια, βάζοντας έτσι τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους σε χρέη», πρόσθεσε.

Οι νέοι κανόνες θα αναγκάσουν τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να περιορίσουν τη διάρκεια των περιόδων παιχνιδιού, τον αριθμό των λογαριασμών που μπορεί να εγγραφεί ένας χρήστης, καθώς και το άθροισμα που μπορεί να στοιχηματίσει ένα άτομο κάθε μέρα.

Οι περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ σε ένα μήνα.

Πηγή: skai.gr

