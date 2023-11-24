Λογαριασμός
Ισραήλ: Ανάμεσα στους ομήρους που απελευθερώθηκαν η γυναίκα που είχε κηρυχθεί «νεκρή» από την Ισλαμική Τζιχάντ

Την είδηση επιβεβαίωσε και η οικογένειά της.

Χάνα Κατζίρ

Η Χάνα Κατζίρ, η οποία είχε «πεθάνει» την περασμένη Τετάρτη σύμφωνα με τα όσα είχε δηλώσει την περασμένη τετάρτη η Ισλαμική Τζιχάντ είναι τελικά μεταξύ των 13 Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν, όπως επιβεβαιώνει η οικογένειά της, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η οικογένειά της.

Η 76χρονη Κατζίρ, είναι μητέρα τριών παιδιών και γιαγιά έξι εγγονιών και είχε απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου όταν η Χαμάς εισέβαλε ξαφνικά στο ισραήλ.

TAGS: Ισραήλ όμηροι
