Ο 33χρονος Gelienor "Jimmy" Leano Pacheco, από τις Φιλιππίνες πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος συνελήφθη από τη Χαμάς είναι μεταξύ των 24 ατόμων που αφέθηκαν ελεύθεροι και επέστρεψαν Ισραήλ.

Ο Pacheco ζούσε στο Nir Oz και φρόντιζε τον 80χρονο Amitai Ben Zvi.

Η κοινότητα Nir Oz, στην οποία κατοικούσαν περίπου 400 άτομα και βρίσκεται τρία χιλιόμετρα από τα σύνορα της Γάζας, έχασε σχεδόν τον μισό πληθυσμό της κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς. Πάνω από 100 κάτοικοι και περίπου 15 ξένοι εργάτες στη γεωργία σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και περίπου 80 ακόμη αιχμαλωτίστηκαν, σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο.

Εκείνο το πρωί του Σαββάτου, ο Jimmy κατάφερε να τηλεφωνήσει και να πει στους φίλους του ότι τον απήγαγαν και ότι ο 80χρονος Amitai είχε σκοτωθεί. Ώρες αργότερα, η οικογένεια του Amitai έλαβε ένα βίντεο από την οικογένεια του Jimmy στις Φιλιππίνες, που δείχνει τον Jimmy δεμένο με χειροπέδες σε ένα αυτοκίνητο στη Γάζα.

Ο Jimmy εργαζόταν στο Ισραήλ για πέντε χρόνια, φροντίζοντας τον Amitai τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

*Φωτογραφία κεντρικής από "Χ"

Πηγή: skai.gr

