Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πρώτοι 24 όμηροι της Χαμάς από τη Γάζα, 13 εκ των οποίων είναι Ισραηλινοί. Σύμφωνα με τους IDF, 22 όμηροι βρίσκονται πλέον στην αεροπορική βάση Χατζερίμ από όπου θα μεταφερθούν από εκεί με ελικόπτερα σε νοσοκομεία για να υποβληθούν σε πιο εξονυχιστικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Δύο από τους Ισραηλινούς απελευθερωμένους ομήρους έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο με όχημα.

«Ο ισραηλινός Στρατός, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και η υγειονομική περίθαλψη είναι έτοιμες να συνεχίσουν να δέχονται επιπλέον ομήρους σύμφωνα με τη συμφωνία, παράλληλα με την προετοιμασία του Ισραηλινού Στρατού να συνεχίσει να επιχειρεί στη Λωρίδα της Γάζας» επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους οι IDF.

Οι 13 Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν νωρίτερα σήμερα από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκαν ως:

Οικογένεια Asher:

Doron Katz-Asher (34)

Raz Asher (4)

Aviv Asher (2)

Οικογένεια Aloni:

Danielle Aloni (45)

Emilia Aloni (5)

Οικογένεια Munder:

Ruth Munder (78)

Keren Munder (54)

Ohad Munder (9)

-Adina Moshe (72)

-Chana Katzir (76)

-Margalit Mozes (77)

-Chana Peri (79)

-Yaffa Adar (85)

Πριν από λίγο έγινε γνωστό από τον ισραηλινό στρατό ότι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα βρίσκονται τώρα στο Ισραήλ και υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο.

«Οι απελευθερωθέντες όμηροι υποβλήθηκαν σε έναν πρώτο ιατρικό έλεγχο εντός του ισραηλινού εδάφους. Στρατιώτες των IDF θα συνεχίσουν να τους συνοδεύουν, καθώς μεταφέρονται προς ισραηλινά νοσοκομεία, όπου θα συναντηθούν ξανά με τις οικογένειές τους», επισήμανε ο στρατός.

Νωρίτερα, οχήματα του Ερυθρού Σταυρού μετέφεραν τους ομήρους από τη Γάζα στη Ράφα καθώς νωρίτερα η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) είχε επιβεβαιώσει ότι οι ομάδες της είχαν ξεκινήσει μια πολυήμερη επιχείρηση για τη διευκόλυνση της απελευθέρωσης και μεταφοράς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η στιγμή που οι απελευθερωμένοι όμηροι της Χαμάς εισέρχονται στο ισραηλινό έδαφος

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συνολικά 24 όμηροι απελευθερώθηκαν

Συνολικά 24 όμηροι, 13 Ισραηλινοί, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος, απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς και παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το Ισραήλ απελευθέρωσε 39 γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν σε φυλακές του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Η απελευθέρωση των υπηκόων της Ταϊλάνδης δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς. Αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα στη βάση μιας ξεχωριστής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου με τη Χαμάς, δήλωσε ένας αξιωματούχος που γνώριζε για τις συνομιλίες, ο οποίος πρόσθεσε πως οι όμηροι ήταν όλοι άνδρες και δεν καλύπτονταν από τη συμφωνία για εκεχειρία με το Ισραήλ που αναφέρεται μόνο σε γυναίκες και παιδιά. Η ξεχωριστή διαπραγματευτική γραμμή άνοιξε όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊλάνδης επισκέφθηκε το Κατάρ στις 31 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μια ειδική συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των Ταϊλανδών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Video of the one of the Israeli hostages pic.twitter.com/JYsOoJ68g1 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) November 24, 2023

Ελεύθεροι και οι 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε την απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων - 39 γυναίκες και παιδιά - που κρατούνταν στις Ισραηλινές φυλακές αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με τους όρους της τετραήμερης εκεχειρίας Ισραήλ-Χαμάς, 50 γυναίκες και παιδιά όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν σε τέσσερις ημέρες, σε αντάλλαγμα για 150 Παλαιστίνιων γυναικών και παιδιών μεταξύ χιλιάδων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Εννέα ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός για πρώτη φορά σε επτά εβδομάδες, ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει η επιχείρηση μεταφοράς των ομήρων από τη Γάζα στο Ισραήλ.

Οι είκοσι τέσσερις όμηροι μεταφέρθηκαν από τη Γάζα και παραδόθηκαν στις αιγυπτιακές αρχές στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, συνοδευόμενοι από οκτώ μέλη του προσωπικού της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) σε μια συνοδεία τεσσάρων αυτοκινήτων, ανέφερε η ΔΕΕΣ.



🔴FIRST LOOK: Red Cross vehicles carrying Israeli hostages pic.twitter.com/9TjVBGfDUO — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 24, 2023

Χαιρετίζει ο Νετανιάχου την απελευθέρωση των ομήρων

Στην πρώτη του δήλωση μετά την απελευθέρωση των πρώτων 13 ισραηλινών ομήρων, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι «ολοκληρώσαμε τώρα την επιστροφή των πρώτων από τους ομήρους μας - των παιδιών, των μητέρων τους και άλλων γυναικών. Κάθε ένας από αυτούς είναι ένας ολόκληρος κόσμος».

«Αλλά τονίζω σε εσάς, τις οικογένειες των ομήρων, και σε εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ: Δεσμευόμαστε στην επιστροφή όλων των απαχθέντων μας», προσθέτει ο Νετανιάχου. «Αυτός είναι ένας από τους στόχους του πολέμου και δεσμευόμαστε να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου».

