Σάντα Λουτσία: Εκπροσωπείται από καταδικασθέντα δισεκατομμυριούχο στην Unesco

Η Γαλλολιβανέζα Βέρα Ελ-Χούρι Λακέγι εξελέγη σήμερα σε μια θέση κλειδί της Unesco, υπό τη σημαία του μικρού νησιού της Καραϊβικής Σάντα Λουτσία, το οποίο εκπροσωπείται στους κόλπους της οργάνωσης αυτής του ΟΗΕ από Νιγηριανολιβανέζο δισεκατομμυριούχο ο οποίος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δικαιοσύνη.

Η Ελ-Χούρι απέσπασε 36 ψήφους, έναντι 20 που έλαβε η Βραζιλιάνα Πάουλα 'Αλβες ντε Σόουζα -- με δύο αποχές -- σε ένα σύνολο 58 μελών του διοικητικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου.

Αυτό το σημαντικό όργανο, του οποίου προεδρεύει στο εξής, θα προτείνει του χρόνου στα κράτη μέλη τον διάδοχο της νυν γενικής διευθύντριας της Unesco, της Γαλλίδας Οντρέ Αζουλέ.

"Είμαι εξαιρετικά συγκινημένη από αυτή την τιμή και αναγνώριση", δήλωσε Ελ Χούρι, η οποία χειροκροτήθηκε θερμά από το εκτελεστικό συμβούλιο.

Έπειτα από εβδομάδες θυελλώδους εκστρατείας, "γυρίζουμε σελίδα, μια σελίδα ενότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας μεταξύ όλων μας", συνέχισε η υποψήφια της Σάντα Λουτσία, η οποία είχε θέσει υποψηφιότητα το 2017, χωρίς επιτυχία, για τη θέση της γενικής διευθύντριας, εκπροσωπώντας τον Λίβανο.

Η εκλογή της θέτει τέλος σε ένα ψυχόδραμα εβδομάδων στην υπηρεσία του ΟΗΕ για την παιδεία, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

Απορρίπτοντας της υποψηφιότητα της Βέρα Ελ-Χούρι, πολλά κυβερνήσεις είχαν υποστηρίξει την υποψηφιότητα της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της Αργεντινής Μαρσέλα Λοσάρντο.

Ωστόσο αυτή αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή την Τετάρτη μετά την εκλογή του αμφιλεγόμενου Χαβιέρ Μιλέι στην προεδρία της Αργεντινής, και μια υποψήφια από τη Βραζιλία μπήκε τότε στην κούρσα.

Διπλωμάτες εξέφρασαν αγανάκτηση μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο για την υποψηφιότητα της Σάντα Λουτσία λόγω της ταυτότητας του μόνιμου αντιπροσώπου της στην Unesco, του Ζιλμπέρ Σαγκούρι, ενός αμφιλεγόμενου Νιγηρολιβανέζου.

Παρότι μια επιγραφή στο μουσείο του Λούβρου πιστοποιεί τη δράση του ως χορηγού, ο φιλάνθρωπος αυτός, στενός συνεργάτης του πρώην δικτάτορα της Νιγηρίας Σάνα Αμπάτσα, καταδικάστηκε το 2000 στη Γενεύη με πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ελβετικών φράγκων για μια υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η ελβετική δικαιοσύνη σημείωσε τη "δέσμευσή του να επιστρέψει στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας το ποσό των 66 εκατομμυρίων δολαρίων" (60,4 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με δικαστική απόφαση που υπάρχει στο Διαδίκτυο.

Πλήρωσε επίσης 1,8 εκατ. δολάρια (1,6 εκατ. ευρώ) στην αμερικανική δικαιοσύνη το 2021 για να κλείσει μια έρευνα για την παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών.

Ο Σαγκούρι έκανε περιουσία από το πετρέλαιο, σύμφωνα με δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, όταν η Unesco δίνει μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

