«Η ισραηλινή κυβέρνηση χαιρετίζει την επιστροφή των πολιτών μας», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την είσοδο των πρώτων 13 απελευθερωμένων Ισραηλινών ομήρων πίσω στο ισραηλινό έδαφος.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την επιστροφή όλων των ομήρων και των αγνοουμένων», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Οι πολίτες μας υποβλήθηκαν σε αρχική ιατρική εξέταση και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν από τους διορισμένους αξιωματούχους ότι επέστρεψαν», καταλήγει, επιβεβαιώνοντας ότι 11 αλλοδαποί υπήκοοι έχουν επίσης απελευθερωθεί, αναφερόμενος σε 10 Ταϊλανδούς και 1 υπήκοο Φιλιππίνων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ από την πλευρά του περιέγραψε την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων ως ένα «σημαντικό πρώτο βήμα».

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει και θα κάνει ό,τι χρειάζεται» να φέρει τους εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα στο σπίτι.

עשינו צעד ראשון וחשוב - נמשיך ונעשה את כל הנדרש כדי להשיב את החטופים הביתה.

זוהי חובתנו עבור החטופים, עבור בני המשפחות ועבור מדינת ישראל.

